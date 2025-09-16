Dos asociaciones de víctimas plantan al Consell en la presentación de los parques inundables

Las asociaciones de víctimas han dado un giolpe sobre la mesa en su relación con el Consell. O al menos dos de ellas. La tarde ... de este martes la conselleria de Medio Ambiente las invitó a una reunión para presentarles el proyecto de los parques inundables metropolitanos antirriadas . Sin embargo, a media hora de producirse el acto, dos de las asociaciones han «plantado» a la Generalitat, pues consideran que el encuentro es «un anuncio vacío para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las víctimas».

Se trata de la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O (presidida por Rosa Álvarez), y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 (presidida por Mariló Gradolí). Estas dos entidades, sumadas a la la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia dirigida por Christian Lesaec, han sido hasta ahora las agrupaciones que mayor difusión han logrado, llegando incluso a acudir hasta Bruselas para pedir soluciones a la tragedia que vivieron.

En este sentido, las dos primeras han rechazado acudir, a 30 minutos de celebrarse, a la reunión con el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para que se les presentara el proyecto de los parques inundables metropolitanos que sirvan de escudo para nuevas riadas.

En un comunicado, las entidades «consideramos que este proyecto, tal como se ha presentado públicamente y con la dotación presupuestaria anunciada de 2 millones en el presupuesto de 2026, cuando la obra está valorada en 150 millones, es insuficiente y no responde a las necesidades reales de los pueblos afectados». Estas agrupaciones califican el encuentro y la iniciativa como «un anuncio vacío y propagandístico del Consell. No volveremos a ser utilizadas para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las asociaciones de víctimas, como ocurrió con la reunión con el vicepresidente de la Reconstrucción, y mucho menos después de escuchar las infames declaraciones de Mazón».

Y es que las víctimas parecen sentirse muy dolidas por una intervención del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto donde las asociaciones opinan que «se dedicó a reivindicar su gestión y a proyectar un mensaje preelectoral con las emergencias, además de ser una mentira, se hizo sin ninguna referencia ni homenaje a las víctimas de la tragedia». Por ello, ambas asociaciones han vuelto a pedir la dimisión de Mazón y de todo su Consell: «Las asociaciones consideran que no se han asumido las responsabilidades políticas necesarias ante la gravedad de los hechos y ante la falta de ejecución de medidas reales de prevención y protección».

Tal y como ha confirmado la Generalitat, al encuentro estaban invitadas las siguientes asociaciones: Asociación SOS Desaparecidos, Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Asociación de damnificados por la dana Horta Sud, Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem), Agrupación Ciudadana de Afectados por la dana 'Tots a una veu' y la Associació Víctimes de la Dana 29 Octubre 2024. Según la Generalitat, salvo estas dos asociaciones, las otras cuatro sí han confirmado su asistencia, y por tanto la reunión está en marcha.

Cabe recordar que el macroproyecto -presupuestado de manera estimada en más de 150 millones de euros- dividirá todo un recorrido de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico en 18 sectores más una ciclovía que los enlazará. Cada uno de estos sectores contará con elementos naturales y urbanos que compondrán dicha parte del parque.

La conselleria de Medio Ambiente ha celebrado esta reunión informativa con las víctimas tras hacerlo el 1 de septiembre con todos los ayuntamientos implicados y afectados por el gran proyecto de los parques inundables. En aquella reunión, Martínez Mus informó a los consistorios que se reunirían de manera individual con cada uno de ellos para conocer sus propuestas de diseño de estos parques según el sector que les corresponde.

Del mismo modo, la conselleria desveló apenas una semana después que el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) será la entidad técnica y científica que garantice la viabilidad de todas las propuestas. Desde el CEAM serán los encargados de autorizar o no, por ejemplo, que en el sector perteneciente al término municipal de Valencia o Quart de Poblet sea pueda construir un auditorio natural de grandes dimensiones capaz de albergar los festivales que hasta ahora se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.