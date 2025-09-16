Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las presidentas de las asociaciones que no acuden a la cita, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Iván Arlandis

Dos asociaciones de víctimas plantan al Consell en la presentación de los parques inundables

Las entidades definen la cita como «un anuncio vacío para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las víctimas«

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:15

Las asociaciones de víctimas han dado un giolpe sobre la mesa en su relación con el Consell. O al menos dos de ellas. La tarde ... de este martes la conselleria de Medio Ambiente las invitó a una reunión para presentarles el proyecto de los parques inundables metropolitanos antirriadas . Sin embargo, a media hora de producirse el acto, dos de las asociaciones han «plantado» a la Generalitat, pues consideran que el encuentro es «un anuncio vacío para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las víctimas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  8. 8 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos asociaciones de víctimas plantan al Consell en la presentación de los parques inundables

Dos asociaciones de víctimas plantan al Consell en la presentación de los parques inundables