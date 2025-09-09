Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El río Isar a su paso por Múnich, como ejemplo de parque inundable. LP

Refugios climáticos, circuitos deportivos o el auditorio: así decidirá el Consell dónde ubicar cada elemento de los parques inundables

El CEAM estudiará la viabilidad de todas las opciones que propongan ayuntamientos, Generalitat y demás asociaciones que supervisen el proceso.

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:52

La construcción de unos parques inundables metropolitanos que frenen la potencia ante nuevas avenidas en la provincia de Valencia es el proyecto más ambicioso presentado ... por el Consell desde el trágico acontecimiento del 29 de octubre. Pese a que será en 2026 cuando se lleve a cabo la redacción del enorme plan, desde la conselleria de Medio Ambiente ya se mueven con todos los agentes participantes para comentar lo que necesitan de ellos para llevar a cabo el proyecto. En este sentido, el Consell necesita de un perfil científico y técnico para saber los lugares ideales donde ubicar las innumerables ideas que ya se han comentado, como zonas deportivas, refugios climáticos, e incluso el famoso 'festivalódromo'.

