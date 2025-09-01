El Consell negociará con cada municipio los usos en los parques inundables Martínez Mus se reúne con representantes de 15 Ayuntamientos y deja sin concretar la ubicación del gran auditorio previsto

El conseller Martínez Mus, con los alcaldes de Paiporta y Picanya antes de la reunión.

Paco Moreno Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

La Conselleria de Medio Ambiente negociará con los 15 ayuntamientos afectados por el plan de parques inundables de la Generalitat los usos en el territorio afectado. Esa ha sido una de las conclusiones de la reunión mantenida este lunes en Valencia, donde acudieron representantes de una decena de los municipios.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, habló tras el encuentro de «modular» los objetivos del plan con lo establecido en los planes generales de cada ayuntamiento. Subrayó que se trata de «alcanzar consensos» y avanzar en la creación de la red de parques metropolitanos inundables en el sur del área metropolitana de València como parte de la Estrategia de Regeneración tras la dana.

Por este motivo, se convocarán a partir de ahora reuniones individuales con cada Consistorio, donde se definirán los cambios necesarios para redactar el proyecto de parques inundables de común acuerdo a lo largo de 2026, adelantó. Este martes, será el turno del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que se reunirá con Martínez Mus en lo que se anuncia como un espaldarazo a la iniciativa.

Los alcaldes y concejales entraron convencidos de la necesidad de acometer unas obras que se perfilan como complementarias a las grandes infraestructuras hidráulicas en cauces y barrancos, competencia esto último de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para facilitar los trabajos, el sistema de parques inundables se ha dividido en 18 sectores más una ciclovía que los enlazará. Martínez Mus concretó que en cada uno de estos 18 sectores ya disponen de un análisis técnico previo de sus características, superficies y usos posibles.

Para el titular de Infraestructuras, el principal objetivo de esta idea es que «avanzar y agilizar esta concertación para licitar de manera inmediata los trabajos de consultoría de los sectores prioritarios, en la medida que se alcancen consensos básicos sobre ellos».

Sobre estos consensos básicos hay numerosas cuestiones pendientes, como es el ya famoso auditorio planteado por la Administración autonómica, una especie de gran explanada para festivales cuya ubicación sigue sin concretar. En el encuentro de este lunes no se ha bajado a esa concreación, dijo Martínez Mus.

Sí que se ha pedido a los Ayuntamientos, señaló, que analicen de cara a los encuentros individuales los usos que consideran adecuados dentro de sus planes generales y cuáles no. «Cada uno podrá trasladarnos sus inquietudes y ese proyecto inicial pueda modularse en fundión de las inquietudes, expectativas y necesidades que tiene cada municipio», dijo.

«No queremos inmiscuirnos en la autonomía municipal sino que se trata de que todos tengamos claro un proyecto común que ayude a las obras de canalización, que están de acuerdo en reivindicar», señaló. Para ello, se utilizará una figura urbanística creada para los municipios dana, como es el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR).

«Nos da igual los usos de los terrenos, si son agrícolas, culturales, zonas de transición o verdes,... Lo importante es que no perdamos el objetivo», mencionó. Sobre la respuesta de los Ayuntamientos, dijo que la principal preocupación es que los usos previstos para los parques no es lo previsto en algún municipio. «De ahí el interés de las reuniones individuales, con el fin de no entrar en la autonomía municipal pero salir mejores que antes del 29 de octubre en la prevención de inundaciones».

Para la redacción del proyecto comentó que le gustaría «contar con los mejores expertos valencianos, españoles y mundiales en materia de paisaje, hidrología, medio forestal y equipamientos metropolitanos».

Tras el encuentro con la Diputación de Valencia, seguirán más con la Confederación Hidrográfica del Júcar, los sectores empresariales y sociales, paisajistas, así como con los colegios profesionales, por citar algunos ejemplos. El Consell destinará más de 150 millones de euros para alargar el antiguo cauce del Turia y una infraestructura similar en L'Horta Sud, que permita crear un nuevo parque metropolitano inundable y que actúe como defensa ante inundaciones y complemente las obras de encauzamiento de los barrancos del Gobierno.

Este espacio, como detalló Martínez Mus, «replicará el papel de la Albufera en las riadas del pasado mes de octubre, que actuó como elemento laminador del agua salvando vidas, infraestructuras y bienes».

De esta forma, tal y como indicó, «se va a cubrir una carencia del área de influencia de la ciudad de València que, conjugará los valores naturales y paisajísticos con las necesidades de reposo, ocio, deporte y disfrute al aire libre de los ciudadanos».

El nuevo parque se estructurará en dos corredores verdes que conectarán La Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l'Horta a lo largo de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico que fueron especialmente afectadas por las riadas.

El diseño también contemplará zonas transitoriamente inundables hasta que el desarrollo de las acciones estructurales elimine el riesgo de riadas en las zonas centrales de la comarca donde se ubican los usos residenciales.

Respecto a la obtención de suelo, el conseller detalló que «hay una larga serie de procedimientos para poder disponer de los terrenos necesarios que vamos a estudiar con cuidado». Y remarcó que «en este proceso contamos con la colaboración de la UPV y del equipo del profesor Eduardo Rojas, y del CEAM, con el que también nos reuniremos durante las próximas semanas».

Finalmente, el conseller agradeció la colaboración en este proyecto de Vicente Dómine que, según explicó, «ha colaborado estrechamente con la Universidad Politécnica en su diseño y ahora va a ser el responsable de la coordinación en estas fases tan determinantes para su impulso».