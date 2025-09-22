Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrada principal al Palau de la Generalitat. Iván Arlandis

Mazón, sin noticias de los autos de la jueza de la dana

El presidente respondió a los medios que no iría a declarar de manera voluntaria, pero las resoluciones de la jueza, que difunde el TSJ, no se han recibido en la sede del Gobierno valenciano

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:20

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido invitado por la jueza de la dana a declarar como investigado en al menos dos ... ocasiones. La magistrada no puede citarlo de manera formal porque tiene la condición de aforado y sólo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) puede desarrollar una instrucción directa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón, sin noticias de los autos de la jueza de la dana

Mazón, sin noticias de los autos de la jueza de la dana