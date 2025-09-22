Mazón, sin noticias de los autos de la jueza de la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido invitado por la jueza de la dana a declarar como investigado en al menos dos ... ocasiones. La magistrada no puede citarlo de manera formal porque tiene la condición de aforado y sólo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) puede desarrollar una instrucción directa.

Asunto diferente es que los testigos o incluso los investigados puedan ser interrogados acerca del papel del líder popular en aquella fatídica jornada. De hecho, el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, reprochó el mensaje que ofreció Mazón al mediodía de aquella jornada. Más tarde, una grabación de Emergencias reveló que la información de que la tormenta afectaría a la serranía de Cuenca fue facilitada por el propio organismo. Miguel Polo, el pasado viernes, también incidió en la figura del dirigente popular. «Llevaba las riendas en el Cecopi de las once».

Los autos de la jueza se han producido siempre a raíz de las peticiones de algunas acusaciones de que comparezca Mazón como testigo. Ella lo ha rechazado al quedar fuera de sus competencias. Pero sí le ha ofrecido hacerlo voluntariamente, eso sí, con abogado. Esta postura no resulta baladí sino que traslada lo que piensa la magistrada de la actuación del presidente e invita a pensar que si no estuviera aforado lo habría llamado a declarar.

El presidente ni es miembro del Cecopi ni ejercía el mando del dispositivo. Pero las acusaciones sostienen que su ausencia del centro de Emergencias retrasó el envío del SMS masivo.

Sin embargo, esos autos nunca han llegado a su destinatario. Y eso pese a que en la resolución se indica que se le haga llegar al presidente. Pero en el Palau nunca han recibido una notificación, confirmaron fuentes oficiales al ser preguntadas acerca de por qué el dirigente del PP no ha contestado al juzgado. Tampoco tendría la obligación de hacerlo.

El presidente no está personado. Y tampoco la Generalitat a través de la Abogacía. Trataron de personarse como supuestos responsables civiles, pero la magistrada rechazó la petición. Señaló que ese no era el momento procesal oportuno y que, en su caso, sería a partir del cierre de la investigación.

Los autos, al parecer, o no se han notificado o se han enviado a un destinatario erróneo. Mazón ha contestado al ofrecimiento a través de los medios de comunicación. Fue en la primera invitación cuando al ser preguntado respondió que no tenía intención de declarar. De hecho, la jueza, al parecer pendiente de las publicaciones en prensa –ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación–, llegó a incluir en una resolución que Mazón había rechazado esta posibilidad. Pero, en una investigación judicial, lo que no está en el juzgado no existe. Y a la sede judicial, primero en la Ciudad de la Justicia y ahora ya de nuevo en Catarroja tras la rehabilitación de las dependencias, no se ha recibido respuesta de Mazón.