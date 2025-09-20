El divorcio entre Mazón y Navarro

La relación entre Carlos Mazón y Salvador Navarro pasa por horas bajas. El jefe del Consell y el presidente de la patronal cumplían hasta ... hace unos meses con el deber de entenderse, o al menos de intentarlo. La gestión de la dana, el debate por la financiación autonómica o los recortes a la patronal y a los sindicatos en los presupuestos de la Generalitat han provocado un giro radical de la situación, que esta semana, tras el irónico reproche de Mazón a Navarro en la Noche de la Economía Valenciana y la ausencia del dirigente de la patronal en la Mesa del Diálogo Social, ha alcanzado su cota máxima.

Una indisposición impidió al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) asistir al encuentro que este viernes mantuvo el jefe del Consell con los agentes sociales para evaluar los planes de reconstrucción tras la dana. Al menos esa es la versión que trasladaban fuentes del entorno de Navarro antes del inicio de la reunión y que confirmaba Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia y representante de la patronal en el encuentro, al término de la cita. La también vicepresidenta de la CEV excusó a Navarro, al asegurar que el máximo dirigente de la entidad estaba «indispuesto y es el motivo de que no esté aquí como hubiera sido su deseo».

El motivo no resulta tan importante como el momento. La ausencia de Navarro en la mesa de diálogo llega en el que podría definirse como el momento más delicado de los últimos meses para él.

A pesar de que Navarro se vio implicado casi de rebote en la famosa comida de Mazón en El Ventorro (en un principio se llegó a difundir que el dirigente de la patronal era el acompañante del jefe del Consell), su situación al frente de la patronal en aquel momento dista mucho de la actual. Diversos sectores importantes han ido perdiendo la confianza en la figura de Navarro, al considerar que el mandato se ha ido convirtiendo en un proyecto cada vez más personal, con los intereses de Navarro por delante de los del resto del sector, según explican fuentes próximas al empresariado valenciano.

Es cierto que Mazón no se lo ha puesto nada fácil. La supuesta colaboración público-privada fundamental para la recuperación tras la dana se tradujo en un recorte considerable en las partidas presupuestarias destinadas a la patronal.

Los máximos representantes de la patronal y el gobierno valenciano comenzaron a llenar con tímidos reproches un vaso que esta semana ha estado a punto de desbordarse en más de una ocasión.

Y por si el encontronazo con Mazón del pasado miércoles por la noche –el presidente de la Generalitat expuso a Navarro ante más de un millar de empresarios por marcharse antes de tiempo de una gala para acudir a otro acto, sin escuchar su discurso de clausura y al mismo tiempo que lo hacían el ministro Carlos Cuerpo y la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé– fuese poco, Navarro también debe hacer frente a lo que podría ser el inicio de una crisis interna entre el sector empresarial valenciano. En su entorno ya se respira cierto nerviosismo, después de que en la última semana haya cobrado fuerza la posibilidad de que exista una alternativa a su candidatura única encabezada por Vicente Lafuente, actual vicepresidente de la patronal.

Al respecto, Eva Blasco quiso quitar hierro al asunto. «Vamos a relajarnos, dejémonos de rumorologías y, cuando haya candidaturas, ya seguimos hablando», indicó Blasco después de asegurar que todavía no se ha formalizado ninguna candidatura, por lo que es pronto para «apoyar ninguna».

No obstante, la tensión interna y los ya repetidos encontronazos entre el representante del sector empresarial y el jefe del Consell han convertido esa rumorología de la que hablaba Blasco en una posibilidad más que real.

Cabe recordar que la CEV abrió este viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones generales, con un plazo para la presentación de candidaturas que permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubr