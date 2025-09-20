Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Navarro y Carlos Mazón, en la puerta de la sede de la CEV. Iván Arlandis

El divorcio entre Mazón y Navarro

El presidente de la patronal se ausenta de una nueva cita con el jefe del Consell y tensa la relación | Eva Blasco llama a huir de «rumorologías» sobre el futuro de la CEV, mientras la opción de Lafuente gana peso para pelear por la presidencia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

La relación entre Carlos Mazón y Salvador Navarro pasa por horas bajas. El jefe del Consell y el presidente de la patronal cumplían hasta ... hace unos meses con el deber de entenderse, o al menos de intentarlo. La gestión de la dana, el debate por la financiación autonómica o los recortes a la patronal y a los sindicatos en los presupuestos de la Generalitat han provocado un giro radical de la situación, que esta semana, tras el irónico reproche de Mazón a Navarro en la Noche de la Economía Valenciana y la ausencia del dirigente de la patronal en la Mesa del Diálogo Social, ha alcanzado su cota máxima.

