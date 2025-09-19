Salvador Navarro se ausenta de la Mesa de Diálogo Social presidida por Mazón

Representantes del Consell y los agentes sociales han celebrado una nueva edición de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat de la que forman ... parte, además de la Generalitat, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV este viernes. Sin embargo, en esta ocasión, la atención no ha girado en torno a los asuntos a tratar, sino en torno a la ausencia del presidente de la patronal, Salvador Navarro.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido el encargado de presidir una reunión a la que, según han informado fuentes del entorno del dirigente de la CEV, Navarro no ha podido asistir debido a una indisposición. La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha sustituido al presidente autonómico de los esmpresarios en un encuentro en el que también ha participado una nutrida representación de responsables de consellerias.

La ausencia de Navarro llega en un momento delicado en las relaciones entre el Consell y la patronal. Cabe recordar que Mazón lanzó un reproche a Navarro durante la Noche de la Economía Valenciana después de que el representante de los empresarios se ausentara antes de tiempo del evento, sin escuchar el discurso de clausura del jefe del Consell, por un motivo de agenda.