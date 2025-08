El matrimonio del PSPV que ingresa 175.000 € sin titulación universitaria

El ya excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, José María Ángel, y la subdirectora del Museo Valenciano para la Ilustración y ... la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, son un matrimonio muy conocido dentro del PSPV, partido en el que ambos han hecho carrera desde siempre. Ambos han ocupado cargos en casi todos los niveles de la política (Corts, Senado, Ayuntamiento, Diputación, Consell), pero de origen, sus puestos de trabajo están en la función pública, donde ambos tienen plaza de empleados públicos con la que ingresan 175.000 euros al año en conjunto. Sin embargo, la Agencia Antifraude destapó esta semana en una investigación que Ángel habría aportado un título universitario falso, en los años 80, para poder promocionar a una categoría superior de empleado público. Un título de diplomado para el que que, a día de hoy, aún no hay respuesta.

Esa condición de A2 que adquirió en los 80, con el cambio de categoría, le reportó también un aumento de salario. Sin embargo, como apunta Antifraude, para poder acceder a ese rango y pasar de ser auxiliar de biblioteca (puesto para el que no hacía falta el título) a la plaza que acabó obteniendo (nivel A2 y que sí requiere de diplomatura o licenciatura), era imprescindible un nivel académico que el organismo fiscalizador sospecha que no tiene y fue falsificado. Con ese ascenso, hace 40 años, José María Ángel pasó a ser A2 y actualmente su plaza es de asesor técnico del grupo socialista La categorización del puesto es A1/A2-26-C3 lleva aparejado un salario de 71.889'09€ anuales en 14 pagas. Se trata de un puesto de libre designación, pero con condición de funcionario. Así que si el PSPV no quiere contar con sus servicios, la Diputación tiene obligación de reubicarlo en otro área. Pero sin título universitario o con uno falso (como sospecha Antifraude), el ascenso de auxiliar de biblioteca a funcionario del grupo A2 no se podría haber producido. Y por tanto, el salario no sería el que le correspondería como auxiliar de biblioteca, que es el único puesto para el que sí superó un proceso.

Por su parte, Carmen Ninet, no es funcionaria, sino personal laboral fijo de la Diputación y, según las averiguaciones de la corporación provincial, no consta proceso de funcionarización ni selección alguno para el puesto de subdirectora del MuVIM que ahora ocupa. La categorización del puesto es A1 (26-C3) y cobra 104.634'60€ anuales. Se trata de un puesto de libre designación, por tanto se le puede cesar en cualquier momento, pero hay que motivarlo correctamente. Ninet no cuenta con la titulación universitaria para ocupar el puesto de subdirectora del MuVIM, cargo directivo que ejerce desde 2016. De hecho, la Diputación cree que no dispone ni del título de Bachillerato. En 1980, fue contratada como auxiliar administrativa, grupo D, en el Hospital Provincial y en 2016, con el Botánico, pasó de nivel D a A, el más alto, sin tener la titulación obligatoria.