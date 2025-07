Dimite José María Ángel

José María Ángel Batalla, de 68 años, ha dimitido del puesto de comisionado especial del Gobierno contra la dana a los dos días de destaparse ... presuntas falsedades en la titulación de su curriculum, investigadas por la Agencia Antifraude y Fiscalía. El Ejecutivo de Sánchez, por boca de varios de sus ministros, se mantuvo ayer a la espera para adoptar «las decisiones pertinentes». Finalmente, según ha confirmado Delegación de Gobierno, Ángel ha dimitido, tal y como ha adelantado la Cadena SER.

Ángel ha enviado una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, donde le comunica su renuncia.

«Estimado Ministro, Una vez aclarado y documentado mi acceso hace ya 43 años, de forma legal y reglamentaria, a mi puesto como funcionario de la Diputación de Valencia, así como mi posterior reclasificación, he tomado la decisión personal e irrevocable de presentar mi renuncia al cargo de Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, nombrado por Real Decreto 1257/2024, de 10 de diciembre, publicado en el BOE de 11 de diciembre de 2024», ha señalado el ya ex comisionado, que defiende su trayectoria y su inocencia a la hora de acceder a su puesto en la Diputación de Valencia.

El comisionado proclama, a través de la misiva, su inocencia: «Frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse. Y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente. Ayer ya expliqué y acredité que mi acceso a la Diputación de Valencia fue en todo momento ajustado a la legalidad y al procedimiento, pero como aun así se sigue queriendo sembrar la duda entre la ciudadanía, quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto».

La presión sobre Ángel se ha ido incrementando de manera continuada desde que la noche del lunes se conoció la supuesta irregularidad de su titulación, investigada por la AVAF y Fiscalía. La Diputación de Valencia, liderada por el PP, ha anunciado expedientes de investigación tanto a él como a los funcionarios que tramitaron su promoción interna. Igualmente, se anunció un expediente a su pareja, la exdiputada Carmen Ninet, por su ascenso al cargo de subdirectora del MuVIM, con la intención de comprobar también su titulación. El Gobierno ha evitado defender a Ángel y el PSPV, tras denunciar la «filtración», también ha guardado silencio hasta que, finalmente, Ángel ha dimitido.