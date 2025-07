La Diputación de Valencia pide documentación a la mujer del comisionado para verificar su titulación de directiva en el MUVIM

La Diputación de Valencia ha abierto un expediente de información reservada a la exdiputada del PSPV y actual subdirectora del MuVIM, Carmen Ninet, pareja de ... José María Ángel, comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana. Fuentes de la corporación considera que Ninet presenta una situación que «no encaja» porque «es personal laboral y está ocupando un cargo de dirección».

El MuVIM es un museo dependiente de la Diputación de Valencia. El expediente es una especie de requerimiento de información con el fin de que Ninet facilite titulaciones (si las tiene) y méritos para llegar al puesto directivo en el recinto museístico.

Se trata de un proceso de averiguación de modo interno, no público. La subdirección del MuVIM es un puesto para el que es preciso ser funcionario A1, una categoría que necesita de una titulación universitaria con la que Ninet no cuenta. En este caso, no obstante, Ninet no presentó titulaciones universitarias, algo que sí consta en el caso de su pareja, José María Ángel, una licenciatura que investiga la Fiscalía por tratarse de una titulación supuestamente falsa.