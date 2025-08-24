Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imágenes del desastre del pasado 29 de octubre. Txema Rodríguez

Casi 40 localidades afectadas por la dana carecían de plan de acción frente a inundaciones cuando se produjo la riada

La iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los ayuntamientos por la ola de incendios pone el foco en la gestión de los consistorios el 29 de octubre

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025

La instrucción emitida desde la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, con motivo de la ola de incendios que durante las últimas semanas ha ... azotado la península, para que sus órganos provinciales «comprueben» que los municipios más afectados cuentan con planes de prevención ha abierto el debate sobre la responsabilidad municipal frente a las emergencias. Una orden emitida esta misma semana y que viene a vincular, en su enunciado, la mutiplicación de fuegos de este verano con la «ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

