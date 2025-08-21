Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El fiscal de Sala Antonio Vercher, jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. EFE

La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención

El fiscal jefe de Medio Ambiente sostiene en un escrito que la ola de fuegos responde a la «ausencia» o «aplicación improcedente» de estos protocolos locales

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:34

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a sus órganos provinciales a «comprobar» que en los municipios más afectados por los incendios forestales este verano ... , ubicados sobre todo en el noroeste peninsular, cuentan con planes de prevención como fija la Ley de Montes aprobada en 2003.

