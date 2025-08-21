Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado del alcantarillado tras la dana en Massanassa. Txema Rodríguez

El Gobierno sigue sin pagar un euro de los 500 millones para sanear el alcantarillado después de la dana

El Ministerio justifica el impago de las ayudas diez meses después del 29-O por el hecho de haber recibido «múltiples alegaciones»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:40

La provincia de Valencia avanza en las tareas de reconstrucción tras los trágicos sucesos del 29 de octubre. Parte del camino está hecho, pero ... queda otro tanto por hacer. Mientras tanto el tiempo avanza y el otoño se acerca. Una situación que comienza a preocupar a los residentes en las zonas afectadas. En primer lugar, porque no se ha avanzado en la construcción de las infraestructuras de protección de l'Horta Sud, un trabajo indispensable para estar mejor preparados ante nuevas avenidas. Y en segundo lugar, porque el alcantarillado no se ha restablecido del todo. El Gobierno de España prometió el envío de ayudas por valor de 500 millones de euros para ejecutar las tareas de saneamiento de las alcantarillas afectadas, pero 10 meses después todavía no se ha enviado ni un euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  6. 6

    El Valencia reorganiza su delantera
  7. 7 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno sigue sin pagar un euro de los 500 millones para sanear el alcantarillado después de la dana

El Gobierno sigue sin pagar un euro de los 500 millones para sanear el alcantarillado después de la dana