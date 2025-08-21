El Gobierno sigue sin pagar un euro de los 500 millones para sanear el alcantarillado después de la dana

La provincia de Valencia avanza en las tareas de reconstrucción tras los trágicos sucesos del 29 de octubre. Parte del camino está hecho, pero ... queda otro tanto por hacer. Mientras tanto el tiempo avanza y el otoño se acerca. Una situación que comienza a preocupar a los residentes en las zonas afectadas. En primer lugar, porque no se ha avanzado en la construcción de las infraestructuras de protección de l'Horta Sud, un trabajo indispensable para estar mejor preparados ante nuevas avenidas. Y en segundo lugar, porque el alcantarillado no se ha restablecido del todo. El Gobierno de España prometió el envío de ayudas por valor de 500 millones de euros para ejecutar las tareas de saneamiento de las alcantarillas afectadas, pero 10 meses después todavía no se ha enviado ni un euro.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitó el miércoles 4 de junio la zona cero junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ha pasado tiempo, pero aquella visita atrajo toda la atención mediática porque varios vecinos de Catarroja presentaron a las autoridades varias bolsas con aguas fecales para denunciar que el alcantarillado de su municipio seguía sin funcionar. «Llevamos siete meses así y estamos hartos», gritaron los vecinos. En aquel momento, el ministro recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) cuenta con un fondo de 500 millones de euros para los temas relacionados con la salubridad de los sistemas de alcantarillado.

Sin embargo, son ya 10 meses desde que la barrancada destrozó todo el sistema de aguas de los municipios afectados y todavía no se ha enviado ni un euro de dichas ayudas. La pregunta es, ¿por qué? Como toda ayuda, antes del envío de las partidas económicas es obligatorio llevar a cabo un procedimiento. En este caso, el proceso estaba dividido en cuatro fases. En la primera de ellas, el MITECO recopiló los datos con los daños expuestos por cada administración y realizó una primera estimación de las necesidades. En una segunda fase, técnicos del Gobierno visitaron las instalaciones afectadas.

En tercer lugar, se llevó a cabo la elaboración de un Borrador de Resolución. Dicho documento se sometió a información pública durante diez días hábiles. Aquí llegamos al punto conflictivo de la cuestión. Durante los días mencionados, el MITECO recibió las alegaciones pertinentes por parte de los interesados para justificar su pago de las ayudas. Tras esto, el Ministerio debía estudiar las aportaciones recibidas y elaborar el listado definitivo de beneficiarios.

El quid de la cuestión. Los 10 días hábiles de plazo que comenzaron el 27 de mayo de 2025 hasta el día 9 de junio. Desde esa fecha, el Gobierno sigue sin presentar el listado definitivo para proceder a los pagos. Más de dos meses. LAS PROVINCIAS preguntó al Ministerio por qué no se han movilizado las partidas hasta ahora. «Como saben el proceso de ayudas ha sido sometido a un trámite de información pública en el que se han recibido múltiples y extensas alegaciones respecto a distintas cuestiones relacionadas con los precios de referencia, los gastos subvencionables, tramitación, o propuestas de nuevas actuaciones entre otras.

Ello conlleva el consecuente análisis tanto técnico como jurídico, con el fin de dar cumplida respuesta a todas ellas y en la medida de lo posible mejorar, en su caso, el trámite de las ayudas para todos los solicitantes. Esperamos poder contar con ellos a lo largo de este mes y resolver las alegaciones en el sentido que proceda para la resolución de las ayudas y su pago», fue la respuesta desde Madrid.

El MITECO lleva más de dos meses con el estudio de las alegaciones, mientras los ayuntamientos y entidades interesadas necesitan una solución urgente a su alcantarillado. Algunos ayuntamientos, como el de Catarroja o de Valencia, aseguraron a LAS PROVINCIAS que han recurrido a fondos propios para acometer los trabajos «urgentes». La forma de proceder, según explicaron, es adelantar el dinero que se podría destinar a otros asuntos mientras no llegue la partida del MITECO exclusiva para estas tareas.

Esto mismo les ocurre, además, a entidades encargadas del saneamiento metropolitano. Según ha podido saber este periódico, empresas como EPSAR o Global Omnium tampoco han recibido ni un euro hasta ahora. Según el borrador de los beneficiarios, a la EPSAR están comprometidos casi 48 millones de euros para solucionar los problemas de alcantarillado, mientras que a Global Omnium se les deben enviar otros 40 millones. Sin embargo, ambas entidades trabajan en aquellas tareas «urgentes e imprescindibles» con dinero de la propia entidad, mientras esperan poder acometer el resto de trabajos necesarios cuando se publique la resolución definitiva de las ayudas.

En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Política Territorial sí ha enviado 1.745 millones de euros a los ayuntamientos para llevar a cabo trabajos de primera necesidad que requirieran cierta urgencia. En este sentido, algunos municipios cuyo sistema de alcantarillado volvió a funcionar tras los trabajos de las primeras semanas han esperado a las ayudas del MITECO para llevar a cabo la reforma necesaria para devolver el pleno funcionamiento de sus alcantarillas. Sin embargo, la Comunitat se encuentra a dos meses del otoño y el temor a nuevos episodios de lluvias lleva a plantear nuevas estrategias.

Es el caso, por ejemplo, del municipio de Gestalgar. «Nosotros tenemos una canalización antigua y otra renovada, y pensábamos que no habría aguantado los efectos de la riada. Sin embargo, tras su limpieza vimos que funcionaba correctamente de nuevo. Al ver que en el borrador de las ayudas del MITECO nos correspondían casi 3 millones de euros, decidimos esperar a la partida para acometer la reforma», explicaba el alcalde del pueblo, Raúl Pardos.

Sin embargo, desde junio han pasado los días y en Gestalgar siguen sin noticias de las ayudas. «Llamamos de vez en cuando a preguntar qué pasa con las ayudas y nos dicen que están con las alegaciones. Nosotros no hemos alegado, por lo que entendíamos que tendríamos ese presupuesto asegurado», explicaba el alcalde, quien añadía: «es curioso porque cada vez que llamamos nos dicen que confían en hacer el pago en quince días. De quince en quince días ya estamos casi en otoño y algo tenemos que hacer».

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Gestalgar ya se plantean posibles soluciones por cuenta propia ante la ausencia de las ayudas. «El Ministerio de Política Territorial nos envió unos 8 millones de euros para las necesidades básicas del municipio. Si de cara a septiembre no hemos recibido la ayuda, nos tocará utilizar parte de ese presupuesto al saneamiento, cuando ya nos habíamos organizado con las ayudas del MITECO», explicaron. A dos meses del periodo de lluvias y tras diez desde el trágico 29-O, los municipios afectados siguen a la espera de las ayudas del Gobierno para sanear el alcantarillado saturado.