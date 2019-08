Los partidos se intercambian los fichajes políticos en el Botánico Punset, Torres, Llorente y Àlvaro / LP Los partidos ceden puestos que les correspondían a dirigentes de otros proyectos Torres y Llorente son altos cargos gracias a formaciones en las que no militan y Punset y Álvaro asesoran a sus antiguos rivales ARTURO CERVELLERA Valencia Jueves, 22 agosto 2019, 01:31

El nuevo Gobierno valenciano fue constituido a mediados de junio con el nombramiento de los consellers tras semanas de largas negociaciones en las que, entre otras cosas, PSPV, Compromís y Unidas Podemos pactaron qué formación designaría a cada uno de los 138 altos cargos del Consell y el más de un centenar de asesores. Muchos de estos nombramientos fueron muy políticos ya que los partidos optaron por situar en la mayoría de sus puestos a dirigentes que eran militantes de sus proyectos. Pero en este proceso también hubieron fichajes destacados que llamaron la atención por el hecho de que les había cedido el cargo una formación diferentes a la que habían desarrollado su carrera política.

En el conocido como segundo y tercer escalón del Consell, los cargos del Ejecutivo que conforman el equipo de los consellers, están situadas dos personas que, aunque militan en un partido, la formación que les ha nombrado es otra. En el caso de David Torres, actual director general de Desarrollo Rural por cuota de Compromís, fue diputado autonómico de Podemos la pasada legislatura. Torres, que era afín al anterior líder de la formación morada, Antonio Montiel, terminó desencantado con su partido y tenía pensado retirarse de la vida política ya que no estaba presente en ninguna lista electoral. Pero en el último momento la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà, con quién mantiene una buena relación, le ofreció un puesto para el que estaba cualificado al haber sido director del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). La desvinculación de Torres con Podemos, en el que aún milita, ha llegado hasta tal punto que, en una entrevista en Valencia Plaza, admitió que si se lo pidiesen se afiliaría a Iniciativa, partido integrado en Compromís.

El caso de Antoni Llorente, subsecretario de Justicia, también es peculiar. Llorente es teniente de alcalde en el municipio castellonense de La Vall d'Uixó y dirigente de Esquerra Unida pero el puesto que ocupa es cuota del PSPV. A diferencia de Torres, Llorente si que mantiene una buena relación con la formación en la que milita ya que llegó a presentarse en las primarias de hace unos meses en la lista encabezada por Rosa Pérez, coordinadora general de la formación y actual consellera de Transparencia. Por ello, sorprendió su nombramiento para ser la mano derecha de Gabriela Bravo, consellera de Justicia.

Pero aunque Torres y Llorente tengan una mayor capacidad de gestión los fichajes más mediáticos han sido sin duda los de Carolina Punset, la que fuera candidata de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2015, y Julià Álvaro, ex secretario autonómico de Medio Ambiente y exlíder de Els Verds, una de las tres formaciones que componen Compromís. Los dos ejercerán como asesores en diferentes departamentos del Ejecutivo. En el caso de Punset, que también fue eurodiputada, estará a las órdenes del presidente Ximo Puig para asesorarle en cuestiones relacionadas con la política comunitaria. El fichaje de Punset, que a finales de la legislatura pasada ya rompió con Ciudadanos, fue hasta anunciado por parte de Presidencia con una nota de prensa. Algo inusual para estos casos.

Si Torres ha pasado de Podemos a Compromís, Álvaro ha emprendido el camino contrario. El ex secretario autonómico fue cesado después de una profunda crisis en el Consell a raíz de la implantación del conocido como sistema de retorno de envases y la vicepresidenta Mónica Oltra le dejó caer. Unidas Podemos lo repescó para sus listas pero el exlíder de Els Verds no logró entrar de diputado. Sin embargo, el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau ya prepara su desembarco en su conselleria como asesor. Aunque no ha sido nombrado, está previsto que Álvaro se incorpore en el corto plazo como asesor en temas medioambientales.