Un diputado de Vox tilda de ilegal la iniciativa de Ens Uneix para rebajar el listón electoral que tramita Les Corts

La plataforma Unió Municipalista en la que se incluye Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez que se integra en el gobierno de la Diputación ... de Valencia presidido por el popular Vicent Mompó, ha iniciado este miércoles la recogida de 10.000 firmas para conseguir que su ILP se pueda debatir en Les Corts. Sin embargo, para el diputado nacional de Vox, Carlos Flores Juberías, toda esta iniciativa es una farsa, un engaño, por ser ilegal. Y en este sentido, a lo largo de la mañana de este jueves, Flores Juberías se ha enzarzado con el partido de Rodríguez a través de las redes sociales a tenor de la legalidad de su iniciativa, que Les Corts autorizó a tramitar tras recibir el informe de la asesoría jurídica del parlamento valenciano. Desde Ens Uneix consideran que cuentan con respaldo suficiente por parte de la Cámara y de la Junta Electoral, una cobertura legal sobre la que dudan los voxistas por considerar que la ley que impide la tramitación de la ILP se modifica e incrementa las limitaciones de este tipo de iniciativas.

A Ens Uneix le está costando sangre, sudor y lágrimas siquiera que la derecha se plantee debatir una rebaja del listón electoral en la Comunitat. El fondo de la cuestión es que el partido de Rodríguez pretende que se modifique la ley electoral en lo que se refiere al porcentaje de voto mínimo para tener representación en el parlamento y el ámbito territorial en el que tiene vigor, la circunscripción. Ens Uneix pretende que el porcentaje actual, del 5% de los votos registrados en toda la autonomía, se rebaje al 3%, y se compute por provincias, no globalmente en toda la Comunitat. Eso permitiría al partido de Rodríguez tener más posibilidades de lograr representación en Les Corts. Vox no está por la labor. Y el PP tampoco demasiado. El PSPV y Compromís sí quieren. Toca negociar. Los populares comparten gobierno en la Diputación y no les interesa enemistarse con Ens Uneix.

Mazón anunció en abril que tiene intención de facilitar la rebaja del listón electoral, que es lo que pide Rodríguez a través de la ILP. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha admitido su predisposición a «estudiarlo». Sin embargo, el PP presentó una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprobó junto al presupuesto de la Generalitat y que amplía las materias excluidas del ámbito de las que se pueden abordar con una ILP. La Ley Electoral, que es la que recoge el porcentaje del 5% actual, es una de las que se queda fuera. Todo muy trabado.

En ese ambiente de dificultad surge el debate legal que impulsa Flores Juberías, para quien los municipalistas pretenden «engañar a los valencianos». El diputado de Vox cita la ley que «prohíbe el ejercicio de la iniciativa legislativa en lo tocante al desarrollo del Título III del Estatuto, que comprende la conformación de las instituciones d ela Generalitat. No se puede abordar la reforma de la Ley Electoral por este procedimiento. Punto».

Desde Ens Uneix, a través de redes sociales, ironizan con los argumentos del voxista. Fuentes del partido de Rodríguez recuerdan que su ILP se tramita previa autorización de la Junta Electoral y del propio parlamento que preside la voxista Llanos Massó, que precisamente este miércoles criticó que Ens Uneix pretenda poner «una vela a Dios y otra al diablo».

Para la presidenta de Les Corts, «el municipalista alcalde de Nules (David García, presidente de Unió Municipalista) abandona el municipalismo, y además pretende rescatar a Mónica Oltra para el Ayuntamiento de Valencia». Massó se hace eco de la recogida de firmas de UM para su ILP y les afea que abran la puerta a que Oltra se sume a su plataforma.

Se da la circunstancia de que Vox, a través de dos diputados provinciales, apoya el gobierno presidido por el popular Mompó al frente de la Diputación de Valencia, y en el que participa Ens Uneix. El PP es el nexo de unión de dos partidos que están deseando enfrentarse.