El PP reconoce ahora que «estudiará» la rebaja del listón electoral que reclama Ens Uneix

El PP tiene a sus socios desorientados. Su principal aliado en Les Corts, Vox, admite que es «un tanto contradictorio» que los populares hayan presentado ... enmiendas a la ley de las ILP que, de facto, cortocircuita la iniciativa que este martes presentó la Unió Municipalista, plataforma que lidera en la Comunitat Jorge Rodríguez, de Ens Uneix, precisamente el compañero de Gobierno del PP en la Diputación y que, ante esas enmiendas, han advertido que el pacto en la corporación provincial está en serio peligro. Y frente a tanto descontento, el líder de los populares valencianos y presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene intención de facilitar la rebaja del listón electoral, que es lo que pide Rodríguez a través de la ILP. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha admitido este miércoles su intención de «estudiarlo».

Los populares ahora ya están dispuestos a abrir el debate sobre la representación provincial en la Cámara autonómica. El president de la Generalitat y líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, ha trasladado a su entorno más cercano su disposición a abordar la propuesta planteada por el alcalde de Ontinyent y coordinador general de la Unió Municipalista, Jorge Rodríguez, que este martes ha presentado un escrito en el registro del Parlamento valenciano con una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que rebaje del 5% al 3% el listón de votos necesarios para obtener representación parlamentaria.

«Hay que estudiarlo, y fíjense también, resulta que es que hay otro partido de izquierdas del gobierno de la Valenciana que quiere concurrir a las elecciones autonómicas, oiga, pues eso merece un estudio por parte del Partido Popular, puede incluso ser interesante estratégicamente, pero no lo sabemos aún, vamos a estudiarlo y en base a cómo lo estudiamos lo trasladaremos», ha explicado Pérez Llorca.

El síndic popular ha asegurado que no sabía que la UM iba a presetnar una ILP sobre la bajada del listón electoral. Sorprendente, teniendo en cuenta que el portavoz del PP ha afirmado mantener un diálogo constante con Ens Uneix. En cualquier caso, según Pérez Llorca, «es totalmente compatible» su paquete de enmiendas «con la propuesta que hace Ens Uneix porque su propuesta se va a regir por la normativa que hay en la actualidad, no por la que se apruebe en el futuro y por lo tanto en estos momentos esa ILP se rige por la normativa que está en vigor», y por tanto, no sería necesario retirar su enmienda «porque cuando se apruebe esta petición que ha hecho Ens Uneix tienen tiempo de sobra para recoger las firmas. En una población de cinco millones y medio de habitantes recoger 10.000 firmas no es muy complicado. Pero estoy abierto a todo». O sea, que si se tiene que retirar la propuesta, se retirará.

«A priori, estratégicamente, le puede venir bien hasta el Partido Popular o los partidos de derechas. Y sobre eso hay que estudiarlo. Como eso son cuestiones aritméticas, cuestiones de porcentaje y tal, requeriría hacer un estudio y ver si interesa políticamente o no interesa políticamente al partido. Porque uno después defiende su estrategia política. Y en esa línea estamos. Pero yo, cuando un socio de gobierno en la Diputación hace un planteamiento, pues lo lógico, lo ético, lo correcto y lo educado es estudiarlo», ha asegurado el número dos del PPCV.

Ante las llamadas de advertencia de Rodríguez, Pérez Llorca han considerado que no ve con tanto riesgo el Gobierno en la Diputación: «Es mi punto de vista. Él tiene su opinión en ese sentido. Después de haber hablado con ellos, no veo tanto riesgo en la Diputación. Yo lo que pongo en valor de Jorge Rodríguez a título personal y que pongo en valor de su formación es que tiene muchísima capacidad de diálogo».

Respecto a la coincidencia en el tiempo entre las enmiendas del PP a la ley de las ILP y la iniciativa presentada por la Unió Municipalista, Pérez Llorca lo ha calificado de «coincidencia».

«La enmienda que ha presentado el PP no se ha presentado porque Ens Uneix fuese a presentar una ILP. No tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Es más, no se necesita una ILP para cambiar el régimen electoral. Se puede hacer de muchas formas. Esa es una casualidad. Pero se pueden llegar a acuerdos luego y modificarse. Ha sido una coincidencia», ha afirmado el síndic del PP, que también ha negado que los populares hayan realizado un ejercicio de «fuego amigo» desde Les Corts contra el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó: «Nosotros nos llevamos muy bien con nuestros líderes provinciales, no nos pasa como al PSPV con Bielsa».