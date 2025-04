Mazón acepta ahora que un partido con el 3% de voto en una provincia entre en Les Corts

El grupo popular de Les Corts está dispuesto a abrir el debate sobre la representación provincial en la Cámara autonómica. El president de la Generalitat ... y líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, ha trasladado a su entorno más cercano su disposición a abordar la propuesta planteada por el alcalde de Ontinyent y coordinador general de la Unió Municipalista, Jorge Rodríguez, que este martes ha presentado un escrito en el registro del Parlamento valenciano con una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que rebaje del 5% al 3% el listón de votos necesarios para obtener representación parlamentaria.

La propuesta de Rodríguez no sólo plantea una rebaja de ese mínimo de votos. También propone que el «cómputo se efectúe en cada circunscripción electoral y que este cómputo se efectúe sobre los votos válidos en cada circunscripción». Lo que señala la Ley Electoral Valenciana es que para que una candidatura obtenga representación parlamentaria debe obtener al menos el 5% de los votos emitidos en toda la Comunitat. La propuesta de Rodríguez, con toda la intención, no sólo baja ese mínimo al 3%, sino que también propone que la contabilización sea provincial. Si un partido supera el 3% en una provincia, ya lograría representación parlamentaria.

Y esa es la propuesta que Mazón está dispuesto a escuchar. El dirigente popular siempre se ha reivindicado como un defensor de las provincias y de la división provincial. Encajar una propuesta como la de Rodríguez, aunque no sea por la vía de una ILP y sí por la de la propuesta de una proposición de ley, permitiría igualmente llegar al mismo objetivo. Eso sí, requeriría de una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados de Les Corts. Y eso, sí o sí, obligaría a que el PSPV apoyara la propuesta. La propuesta de Rodríguez, en realidad, viene a proponer que la legislación del Régimen Electoral General –que ya prevé el listón del 3% provincial–, se aplique a nivel autonómico. Una propuesta que, de aplicarse, podría favorecer de facto la entrada de Ens Uneix en Les Corts, pero que dejaría como principal damnificado, probablemente, al PSPV, toda vez que sería el voto autonómico socialista el que podría verse resentido de la aparición del partido de Rodríguez.

La puerta abierta del PP valenciano a esta negociación se ha conocido solo unas horas después de que Rodríguez compareciera ante los medios de comunicación, a la puerta de Les Corts, para advertir de que su partido iba muy en serio con la propuesta. Tanto que, conocedor del veto de los populares a que la Ley Electoral Valenciana pudiera modificarse por la vía de una ILP, ha proclamado que el pacto de la Diputación de Valencia «está en serio peligro» debido a esta decisión.

Tal y como ha informado este diario, la propuesta de la formación municipalista ha entrado este martes por el registro de entrada del Parlamento valenciano. Se trata de una reivindicación del partido del exdirigente socialista, en constante crecimiento y que entiende que con esa rebaja al 3% las opciones de entrar en Les Corts por la provincia de Valencia son más que reales.

Una propuesta, no obstante, que tropieza con una dificultad infranqueable. Una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos presentada por el PP valenciano y que amplía las materias excluidas del ámbito de las que se pueden abordar con una ILP. La Ley Electoral, que es la que recoge el porcentaje del 5% actual, es una de las que se queda fuera.

Rodríguez ha señalado que su primera opción es hablar con todos los partidos, también con el PP. «Pero es verdad que hace tiempo que venimos advirtiendo al PP que cada día estamos más incómodos y que todas estas cuestiones no van a quedar en nada. Nosotros estamos cada día un paso más atrás. Probablemente antes de la dana el PP no estaba tan nervioso o no necesitaba hacer estas cosas tan extrañas y tan significativas del miedo electoral que vive el PP en este momento, que hace que un grupo de alcaldes y concejales de pueblo propiciemos que se intente boicotear el debate de una propuesta», ha dicho.

Preguntado por si este veto podía ser una línea roja para su partido, Rodríguez ha señalado que su línea roja en la Diputación «siempre ha sido que Vox entrara en el gobierno. Pero un buen paso para el PP, dado que aun no se ha aprobado, sería retirar esta propuesta absurda (de modificación de la ley que regula las ILP) y que es una perversión de la ley de presupuestos, colando una reforma de la ILP con una herramienta que no es la oportuna. Una línea roja es Vox y que se retirara esta propuesta que no es buena para la democracia», ha añadido. Rodríguez ha señalado que este asunto «no nos acerca más al PSPV, pero el PSPV sabe leer las oportunidades, y Morant y Bielsa han hablado de descongelar las relaciones, pues esto hace que esa descongelación sea por microondas en lugar de al sol».

El alcalde de Ontinyent ha señalado que su partido presenta una propuesta para mejorar la democracia y el pluralismo político, y que el voto popular tenga el reflejo en las instituciones representativas. «Ya no es solo homogeneizarnos a la mayoría de CCAA, y que facilitaría que nosotros tuviéramos representatividad, sino que profundizamos en la mejora de la democracia», ha señalado.

Respecto a la posición de los populares, ha admitido que teníamos pocas esperanzas en el voto del PP aunque Compromís y PSPV si que la aceptan, «pero lo que no esperábamos es que directamente trabajaran en el boicot de la democracia. Tratar de castrar la democracia a través de esta puerta falsa que es la ley de presupuestos es una muestra mas de la falta de calidad democrática que hay en este país», ha zanjado.