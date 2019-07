Compromís se mantendrá en la abstención en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez «Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover», ha argumentado Joan Baldoví EUROPA PRESS Madrid Jueves, 25 julio 2019, 12:24

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, volverá a abstenerse este jueves en la segunda votación de investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez.

Horas antes de que tenga lugar la votación definitiva en el Pleno del Congreso, Baldoví ha lamentado que los socialistas no hayan dado ningún paso para obtener su apoyo. «Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover«, ha argumentado.

El diputado de Compromís ya optó por la abstención el pasado martes en la primera votación de investidura de Sánchez y ha subrayado que se pronunciará en el mismo sentido 48 horas después.