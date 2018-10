El coche de un cargo de Compromís, al taller del parque móvil de la Diputación El vehículo particular de Bort, en el elevador del taller del parque móvil de Diputación. / LP El diputado de Medio Ambiente admite que el vehículo es suyo y asegura que lo dejaron allí porque el local para repararlo estaba cerrado JC. F. M. Valencia. Jueves, 18 octubre 2018, 10:50

El vehículo particular del diputado de Medio Ambiente de la institución provincial, Josep Bort (Compromís), estuvo el pasado mes de agosto en el taller del parque móvil que la Diputación de Valencia posee en la calle Peset Aleixandre. La imagen que ilustra esta página muestra al coche -un utilitario de tamaño mediano y con 22 años en la carretera- subido en un elevador del taller ubicado en las instalaciones mencionadas. Bort admitió ayer en declaraciones a este diario que ese coche es de su propiedad, aunque negó tener conocimiento de que hubiera sido revisado en este local.

Las imágenes a las que ha tenido acceso este diario revelarían el uso de una instalación pública, el parque móvil de la Diputación de Valencia, por parte del diputado de Medio Ambiente de la corporación provincial. De hecho, las instalaciones donde se ubica este taller responden justamente a la dirección de todas las áreas dependientes del área de Medio Ambiente de la corporación provincial. El propio Bort tiene su despacho en el número 63 de esa avenida valenciana, y junto a él, el resto de servicios de ese departamento -desde el área de económico-presupuestaria hasta la de agua y residuos sólidos urbanos-.

El diputado de Compromís admitió ayer, a preguntas de este diario, que el vehículo que aparece en la imagen es de su propiedad. Bort, después de que este diario le mostrara la imagen, aseguró desconocer el motivo por el que su vehículo particular aparecía en un taller que pertenece a la Diputación de Valencia y negó de forma tajante que se le hubiera realizado allí ninguna reparación. «Quizá se ha mirado algo», se dijo.

Bort niega que llevara el coche para arreglarlo pero admite que lo revisaron porque salía humo

Minutos después, en conversación de nuevo con este diario, Bort explicó que había averiguado tras mantener una conversación con el parque móvil de la corporación provincial, que su vehículo fue situado en el elevador del taller del parque móvil como consecuencia de un problema en el coche relacionado con el líquido de la dirección, y que provocó que comenzara a salir humo del coche. Según su propio relato, fueron los operarios del parque móvil los que decidieron inspeccionar el vehículo para comprobar que no había ningún riesgo de incendio. ¿Y por qué no lo llevó a un taller normal y corriente? Bort aseguró que el incidente se produjo al mediodía y que el centro al que lo suele llevar, un taller situado en la misma avenida Peset Aleixandre, a sólo unos metros del parque móvil de la Diputación, permanecía cerrado a esa hora.

El diputado provincial vino a vincular el problema en su vehículo con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la que debía someterse, y que el coche pasó por el taller antes de dejarse en el parking. Y aseguró que tradicionalmente lleva su vehículo a ese otro taller ubicado en la misma avenida Peset Aleixandre y que no tiene nada que ver con el parque móvil provincial. «De hecho, allí apenas hay mecánicos», aseguró.

Fuentes de la corporación provincial admitieron ayer, no obstante, que algunos cargos de la institución aseguran que Bort suele recurrir al taller del parque móvil y que incluso ha llegado a lavar allí su vehículo particular. Estas fuentes pusieron el acento en que el diputado de Compromís sea precisamente uno de los que se suele mostrar más exigente con sus compañeros de corporación -tanto con los de la oposición como con los del equipo de Gobierno- a la hora de exigir un comportamiento ético. Y sin embargo, no haya tenido problema en llevar su vehículo particular a reparar al taller que depende de la institución provincial.