Camps dice que la nueva investigación es una cortina de humo para tapar las conversaciones de Villarejo y la ministra El expresidente ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha adelantado que ya se imaginaba que esta semana su nombre saldría a relucir A. RALLO Valencia Jueves, 27 septiembre 2018, 15:16

Francisco Camps ha comparecido ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado para responder ante la nueva causa que presumiblemente se le abrirá en la Audiencia Nacional. El expresidente ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha adelantado que ya se imaginaba que esta semana su nombre saldría a relucir para tapar las conversaciones de la ministra Delgado con Villarejo. «Soy un comodín interesante», ha dicho. «Siempre que hay algo en la izquierda a mí me cae algo» ha añadido para lamentar lo que califica como una nueva persecución. Ha insistido en esta misma idea, la de que es el hombre «más investigado y perseguido y que le han intentado ligar con un montón de asuntos».

El expresidente ha indicado que no entiende por qué está nueva investigación cuando el TSJ ya investigó su supuesta participación en si dio órdenes para contratar con Orange Market. «Una treintena de testigos lo han negado», ha señalado. Ahora, según el expresidente, la Fiscalía pretende «conectar» estas adjudicaciones con la financiación ilegal del PP. «Todo son elucubraciones».

Camps, quien ha dicho que se encuentra muy tranquilo, ha recordado que ya fue juzgado por el asunto de los trajes -está pieza se desligó del resto de las investigaciones- y quedó absuelto. «Esto parece que no se recuerda». El PSPV recurrió y perdió. «Y Ximo Puig todavía no me ha pagado las costas a las que fue condenado«. El exdirigente ha dicho que todo esto le parece una revisión de aquel proceso y que buscan una condena suya por todos los medios. »Esto es de una inseguridad jurídica...«, ha lamentado.