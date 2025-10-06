Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concentración en las inmediaciones de los juzgados de Madrid del pasado 27 de septiemnbre. EP

Begoña Gómez vuelve a plantar a Peinado en la vista para comunicar otros cuatro delitos

La esposa de Pedro Sánchez y los otros dos investigados se personan con sus abogados y una acusación popular estudia pedir al juez la imputación del presidente del Gobierno en el Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:59

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los otros dos investigados en la pieza principal de la causa -su asesora en Moncloa Cristina ... Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- no han acudido a la vista que se celebra esta tarde en los juzgados de Madrid para comunicarles que, si acaban siendo juzgados, lo serán por un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado volvió a pedir la comparecencia personal de los imputados tras el plantón en una citación similar celebrada el pasado sábado 27 de septiembre, pero los investigados han mandado a sus abogados.

