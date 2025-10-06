Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Begoña Gómez Efe

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

La mujer de Sánchez quiere que el juez pregunte a Moncloa sobre la «delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» esos ayudantes

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:32

Comenta

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular ... y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  9. 9

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes