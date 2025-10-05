Anatomía de los correos: de directora de Moncloa a gestora de la cátedra de Begoña La radiografía al detalle de los mensajes analizados por la UCO revela que Álvarez no era un mero canal de transmisión de Gómez y que en horario laboral se ocupaba de asuntos clave como convenios, salarios u organización de congresos

Es la radiografía de los 121 correos electrónicos que acercan peligrosamente a la mujer del presidente del Gobierno a un banquillo frente a un jurado y acusada de malversación. El análisis exhaustivo de las comunicaciones incluídas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la asesora de Moncloa no era un mero canal de transmisión de instrucciones de Begoña Gómez cuando la mujer de Pedro Sánchez no llegaba a alguna gestión concreta.

La disección casi forense de esas comunicaciones facilitadas al juzgado por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio muestra que Cristina Álvarez, lejos de dedicarse a simplemente enviar mails de forma «muy excepcional» y «muy esporádica», como aseguró Begoña Gómez en su declaración ante el juez el pasado 10 de septiembre, en la inmensa mayoría de las ocasiones se ocupaban de gestiones claves de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) como convenios con los patrocinadores, salarios u organización de congresos.

En total, el informe examina 121 correos electrónicos únicos aportados por Juan Carlos Doadrio Villarejo, ex Vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. De estos, se recogen en ese documento 53 envíos con fecha y hora determinada. A partir del resto de la información contenida en las 34 páginas del informe, este diario ha extraído otras 63 referencias a correos en los que no aparece información horaria, pero sí referencias a fecha o al contenido. De todos esos mensajes, que suman 116, Cristina Álvarez envía o reenvía al menos 30.

A pesar de que tanto Gómez como Álvarez defendieron en sus declaraciones que la empleada de Moncloa hacía esos pequeños favores a su amiga en su tiempo libre –y sin que estas gestiones interfirieran en su trabajo como asistente de la mujer del presidente–, de entre los 53 correos en los que puede establecerse una hora de envío a partir del atestado, la asesora de Moncloa envía y reenvía 19. Todos ellos en horario laboral (entre las 8 y las 18), a excepción de cuatro.

Además, de las decenas de mails aportados por la Complutense y en los que puede establecerse su fecha a partir del informe, con o sin hora, solo uno se remitió en fin de semana.

Por orden cronológico, el 16 de abril de 2021, inicio del periodo estudiado por la UCO, Begoña Gómez reenvió a Cristina Álvarez un correo del co-director de la cátedra, José Manuel Ruano, en relación con el límite máximo anual a percibir por personal no vinculado al sector público. Son 15.000 euros.

Álvarez remite la cadena de correos a Doadrio. Este eleva la consulta al Vicerrectorado de Política y remite directamente la respuesta a Gómez el sábado 17 de abril de 2021. Es el primer asunto en el que la asesora aparece como emisora o destinataria entre la veintena de temas que destaca en su informe la UCO. Ordenados en este artículo por la fecha del primer correo de la serie.

La muestra de mails de Doadrio que ha dado a conocer la UCO –es cierto- son solo una pequeña ranura para asomarse a una realidad de cuatro años mucho más compleja como es la gestión de una cátedra con decenas de alumnos. Pero esa muestra ya es muy significativa. De los 30 mails que Álvarez envió, de los 29 que recibió expresamente o en los 16 que estaba en copia se infiere claramente que su trabajo para la cátedra era continuo, no esporádico.

Y hay al menos tres ocasiones en las que la directora de la cátedra y la asesora de Moncloa se intercambian los correos. En julio de 2021, Cristina Álvarez envía un correo desde su cuenta en el que firma como «Begoña Gómez».

De: Cristina Álvarez Fecha: 15 de julio de 2021, 17:03:34 CEST Para: Juan Carlos Doadrio, J.P.G (Vicegerente de Gestión Económico-Financiera de la UCM) Cc: De Juan (coordinadora de la Cátedra) Asunto: Re: Consulta pago convenio Buenas tardes Juan Carlos y Jesús: Os hago llegar este correo que nos hace llegar Reale patrono de la Cátedra Extraordinaria de TSC, parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda en su momento y lo están solicitando. Un cordial saludo.

Begoña Gomez

Así, los emails reflejan una involucración extrema de la todavía hoy directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en la cátedra. Hasta el punto de que en algunas de estas conversaciones se convierte en una suerte de 'alter ego' de Begoña Gómez, al usar la cuenta de correo de la esposa de Sánchez, aunque firmando ella misma.

En abril de 2022, un correo enviado desde la cuenta de Begoña Gómez a Doadrio es firmado con «un cordial saludo» por «Cristina A.». En él se habla de la contribución de uno de los patronos de la cátedra, Reale, cuyo convenio fue firmado por 60.000 euros.

Esta situación en la que se entrelazan los papeles de ambas mujeres llega al punto de que Doadrio escribe al mail de la directora de la cátedra, pero en realidad dirigiéndose directamente a su ayudante pagada con sueldo público: «Querida Cristina».

De: Juan Carlos Doadrio Enviado el: viernes, 4 de marzo de 2022 11:23 Para: Begoña Gómez Asunto: convenio Mindway Querida Cristina, Te mando el borrador de Convenio con Mindway, en azul viene lo que Ruano podría rellenar, se lo he pedido al Servicio de Conchita pero no me lo mandan y en amarillo lo que Mindway tiene que rellenar. Muchas gracias por la comida en Caixaforum fue muy agradable. Abrazo

Juan Carlos [El mensaje termina con la firma automática de correo electrónico que no se reproduce por privacidad]

Sobre los asuntos destacados por los investigadores, hay varias adendas suscritas por diferentes entidades públicas y privadas, gestiones relacionadas con el funcionamiento de la cátedra y otras cuestiones relacionadas con la UCM.

De: Begoña Gómez Fecha: 21-11-2022 Hora: 12:57:21 Para: M.M.T (Cenieh) CC: Juan Carlos Doadrio, Cristina Álvarez Asunto: Re: Invitación al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) Fichero: Re: Invitación al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) (37).msg Hola María Encantada de saludarte y felicidades por vuestro trabajo, veo que tenemos muchas cosas en común y varias líneas de trabajo abiertas con el mismo propósito.Como te habrá contado Juan Carlos uno de los objetivos de la Cátedra TSC es la difusión y divulgación de la Agenda 2030 y como contribuir positivamente al impacto social y medioambiental. Para mí sería un orgullo poder participar en esta jornada y que pueda realizarse en la "semana de la mujer y la ciencia" me parece un marco muy oportuno. Te propongo que hables con mi compañera Cristina tlf 6••••••• para agendar una videollamada en la próximas semanas y hablar más extensamente de las posibilidades que ofrece esta jornada. Un cordial saludo a todos y nos vemos pronto

En cuanto a la invitación del Centro Nacional de Información sobre la Evolución Humana (Cenieh) a Begoña para visitar sus instalaciones, Cristina Álvarez no interviene directamente, pero la mujer de Pedro Sánchez indica en un correo el teléfono de contacto de la asesora para concertar una videollamada en aras de tratar el asunto.

Es relevante que con el paso de los años la relación entre Doadrio, quien facilitó los emails, y Álvarez se estrecha. Son casi tres años de comunicaciones en las que el vicerrector de una de las universidades más importantes de España y una asesora de Moncloa comenzaron con «un cordial saludo» y algún «abrazo» y terminaron con ella mandando «bss». Con extrema familiaridad.

De: Cristina Álvarez Fecha: 16 de noviembre de 2022, 16:55:08 Para: Juan Carlos Doadrio Villarejo Asunto: Fwd: PROTECCIÓN DE DATOS. CÁTEDRA EXTRAORDINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA Fichero: Fwd PROTECCIÓN DE DATOS CÁTEDRA EXTRAORDINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA (41).msg Hola Juan Carlos, para tu conocimiento el correo que se ha enviado Asesoría de la UCM. Bss

Cristina A.

La consulta sobre protección de datos relativa a la Plataforma desarrollada en el marco de la cátedra es el último asunto que pone de relevancia la UCO.

Febrero de 2023 es la última fecha referenciada de un intercambio de correos que deja entrever que Álvarez no solo conocía los temas y a los interlocutores, sino que se dedicaba a la gestión de este proyecto universitario a cualquier hora de su jornada laboral.

