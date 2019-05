À Punt se desenchufa de la actualidad en verano Sede de la radiotelevisión pública valenciana, en Burjassot. / jesús signes Prescinde del informativo matinal en pleno cambio de Consell MARTA HORTELANO Miércoles, 29 mayo 2019, 11:25

La directora de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco, llevará mañana a la reunión del consejo rector la nueva parrilla que tiene diseñada para los meses de verano en la radio y la televisión de À Punt. La propuesta, desconocida hasta hoy por los miembros del Consejo, se votará en la reunión de mañana, pero algunos detalles ya han comenzado a trascender o han sido comunicados al grueso de las productoras que llenan la mayoría de la parrilla de la radio y televisión.

À Punt se desenchufará de buena parte de la actualidad en verano y los primeros en notarlo serán los espectadores de la televisión, que a partir del lunes no encontrarán en la programación el primer informativo con tertulia, producido por la propia cadena. Àpunt Notícies Matí se despedirá este viernes sin fecha de retorno y dejará de informar diariamente a partir del lunes, en plena formación de los gobiernos municipales y del Consell. Fuentes de la cadena reconocieron ayer la supresión por cuestiones estacionales. y aseguraron que se sustituirá por otros formatos y por especiales. Tampoco estará en antena en verano el magazine de la mañana El Matí Àpunt, presentado por Clara Castelló, que dejará de estar en la parrilla desde el día 28 de junio. El programa, coproducido por Mecomlys y Lavinia, se ha despedido ya de sus colaboradores sin fecha de retorno. Sí continuará, sin embargo, el vespertino Àpunt Directe, que según fuentes consultadas, reducirá su horario y se centrará en temas festivos y de sociedad durante el período veraniego. Su continuidad estaría garantizada, según las mismas fuentes, siempre y cuando se lleve a cabo una rebaja del hasta un 30% en la producción a partir del otoño.

El malestar en las productoras contratadas por À Punt ha crecido después de que la cadena ya haya confirmado a varias que sus programas no continuarán en antena durante los meses de verano. Las productoras consultadas ayer por este diario confirmaron ayer que la dirección ya les ha comunicado que durante los meses de verano, la programación de la radio pública quedará reducida a la mínima expresión, con programas musicales, informativos y reposiciones, según las mismas fuentes. Desde el consejo rector no pudieron ayer confirmar estos planes, de los que no son conocedores. Los programas semanales han sido cancelados hasta nueva orden. Es el caso de Plaerdemavida, Una Habitació Pròpia, La travessa, Focus, De banda a banda, Animalades o Samaruc Digital, que no tienen garantizada su continuidad para otoño.

Entre las productoras que trabajan para la cadena ha comenzado a cundir la incertidumbre por el comentario cada vez más extendido de que el presupuesto de la radiotelevisión estaría casi agotado para continuar produciendo. Fuentes de la cadena evitan confirmar este extremo, aunque desde el Consell Rector reconocen las apreturas.

Entre la plantilla, tanto de las productoras como de la propia cadena hay incertidumbre sobre los planes futuros de la dirección, ya que no se han comunicado renovaciones o cancelaciones definitivas. Es cierto que muchos programas sólo tienen contrato hasta junio, pero desde Contenidos no se ha confirmado si volverán de las vacaciones no remuneradas o se sustituirán por otros, que, sin embargo, deberían estar ya contratados o en proceso y, de momento no han pasado por el consejo rector, el máximo órgano directivo de la Corporación, que, sin embargo, no conoce todavía los planes futuros que deberá aprobar o no mañana en su reunión.