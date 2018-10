À Punt quiere pagar pluses y complementos sin concretar horarios ni motivos La directora general de À Punt. / damian torres Hacienda rechaza la solicitud y pide que primero se apruebe un convenio colectivo «para entender la política retributiva» del ente JC. FERRIOL MOYA valencia Domingo, 14 octubre 2018, 00:23

La dirección general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la conselleria de Hacienda dictó la semana pasada una resolución por la que frena el intento de À Punt de regular el pago de pluses y complementos retributivos a los trabajadores del ente. El documento al que ha tenido acceso este diario deja en evidencia las peticiones de la televisión que dirige Empar Marco y emplaza a la corporación a aprobar primero un convenio colectivo para poder determinar así qué actividades, funciones y horarios pueden estar sometidas al pago de esos complementos retributivos extraordinarios.

Del contenido y del tono de la respuesta de la conselleria de Hacienda se concluye que la sospecha existente en el departamento que dirige Vicent Soler es que el equipo de Marco trata de habilitar una fórmula discrecional que le permita premiar a su antojo a los trabajadores, en función de unos criterios que no están recogidos formalmente en ninguna parte.

En su escrito, el Consell reprocha que no se haya presentado «un documento íntegro... en el que se especifique detalladamente las características de la jornada laboral a desarrollar por el personal afectado, ni qué tramos ni en qué condiciones procede la remuneración adicional a efectuar mediante el sistema de complementos o pluses más allá del sueldo base, complemento de destino y específico de que ya disponen las plazas creadas en 2017».

«No se ha presentado la información sobre la jornada ordinaria que ya se remunera», se señala

Hacienda afea a À Punt que en su propuesta no haya aclarado el «sentido, alcance, aplicabilidad y cuantificación económica» del concepto Pactos de Trabajo. También reprocha a la televisión pública que sostenga que los complementos de disponibilidad y flexibilidad tienen un importe único y, sin embargo, presente un documento con hasta cuatro conceptos distintos de disponibilidad semanal. «Debería clarificarse la distinción entre la casuística que se plantea remunerar mediante los conceptos de pluses de flexibilidad, por una parte, y de disponibilidad semanal, por otra». La negativa de Hacienda, que se encuentra en el origen de la decisión de CC OO de presentar una denuncia contra la CVMC ante la Inspección Laboral, alude a la falta de consistencia de los calculados efectuados por À Punt para el pago de esos complementos «toda vez que no se ha presentado la información relativa a la jornada habitual y ordinaria que ya se está remunerando con complementos de destino y específicos». Es decir, no se concretan los tramos horarios no cubiertos por esa remuneración, ni se justifican los importes de 100.000 euros que aparecen en la columna de 'esports'.

El Consell cree que el pago de complementos sin una regulación concreta «sería como volver a Canal 9»

El escrito que lleva la firma del director general del Sector Público, Juan Ángel Poyatos, emplaza a À Punt a que, «visto que a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018 por parte de su entidad se ha procedido a la negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores de la práctica totalidad de extremos de la relación laboral, se solicita a esa entidad que presente, con carácter previo a su acuerdo o firma, el contenido íntegro y completo de la propuesta de acuerdo o instrumento similar (en alusión al convenio colectivo) que se ha estado negociando con dicha representación», y que se acompañe «de una memoria económica con suficiente grado de detalle que permita entender la política retributiva negociada».

Lo que se concluye del contenido del documento de la conselleria de Hacienda es que el departamento que dirige Vicent Soler sólo aceptará la regulación del pago de este tipo de pluses y complementos si primero se regula de forma clara y ordenada las condiciones en las que debe de abonarse. «Hacer otra cosa sería volver a Canal 9», admitió ayer una fuentes del Ejecutivo valenciano. La percepción existente en el Consell es la de que sin una regulación ordenada y transparente del pago de esos pluses, la dirección general de la entidad podría disponer de total discrecionalidad para abonar esos complementos como considerara oportuno. «Eso si lo que no ocurre ya es que hayan empezado a abonarse sin avisar», se añadió.