Superthings y Piratix llegan a Valencia: diversión gratis en el Centro Comercial Arena

El Centro Comercial Arena de Valencia convierte la vuelta al cole en una experiencia inolvidable con la llegada de los Superthings y Piratix. Del 2 al 7 y del 12 al 14 de septiembre, los peques podrán disfrutar de actividades infantiles gratuitas, como juegos interactivos, un divertido escape room, exposición de figuras ultrararas, meet&greet con personajes gigantes y regalos exclusivos. Arena Valencia se llena de aventuras únicas para que las familias vivan la magia de Superthings y Piratix en un evento que promete diversión, sorpresas y mucha emoción.

Para ello, el centro reúne bajo un mismo evento a los personajes de dos de las series más aclamadas por la crítica infantil. Junto a la ya veterana Superthings, el centro acoge este año a Piratix, los piratas más divertidos con los que vivir emocionantes aventuras en busca de un tesoro escondido.

Siendo socias del Club Xperience y a través de reserva previa, las familias visitantes pueden disfrutar en el Espacio Xperience (planta semisótano) de zonas de juegos de Superthings y de Piratix con figuras de sus dos universos favoritos y la obtención de un exclusivo carnet de participación (hasta fin de existencias). También van a alucinar con una exposición de juguetes y con dos personajes ultrararos en su versión gigante. Tanto allí como en el área de photocall de la planta calle podrán sacarse unas instantáneas geniales.

Un divertido escape room para despertar el ingenio de los peques

La gran novedad de este año es que en la planta calle será el escenario de un escape room que va a despertar el ingenio de los niños y las niñas mientras superan desafíos y pruebas hasta reparar la nave del astuto Enigma con el fin de salir y unirse a la lucha en Kaboom City. El juego es de acceso libre por orden de llegada en grupos de hasta 8 participantes por turno.

Todas estas actividades se celebran del 2 al 5 de septiembre y el 12 de septiembre, de 17 a 21 horas, y los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre, de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El encuentro más esperado con los personajes de Superthings y Piratix

Pero las experiencias no acaban aquí: los peques también pueden conocer y hacerse fotos con dos personajes ultrararos de Superthings y uno de Piratix en un meet&greet en el que van a conseguir estupendos regalos (hasta fin de existencias). El encuentro tiene lugar en la planta primera de Arena el viernes, 5 de septiembre, y el sábado, 13 de septiembre, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas y la reserva de plaza se debe realizar previamente.

Además, los niños y las niñas tienen la oportunidad de llevarse a casa algunos de sus juguetes favoritos gracias a un sorteo en Instagram en el que se puede participar en pocos segundos.

Los protagonistas de Superthings y de Piratix aterrizan en Arena cargados de diversión, de juegos y de muchas aventuras con los que los peques van a tener la mejor vuelta al cole posible.