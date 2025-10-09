Sumérgete en plena Edad Media en el Mercado medieval del 9 d'Octubre en el Jardín del Turia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

GPS. El Jardín del Turia vuelve a vestirse de historia hasta este domingo con el Mercado Medieval de Valencia 2025. Entre el Puente de las Flores y el de la Exposición más cien paradas con artesanía, oficios en vivo y gastronomía tradicional te devuelven a la Edad Media. No faltarán las tabernas medievales, los pasacalles de juglares, las danzas ni los talleres para niños. Desde las 10:30 horas hasta medianoche, el parque se transformará y cada rincón promete música, fuego y el inconfundible aroma del pan recién hecho.