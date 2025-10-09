Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercado medieval. GPS

Sumérgete en plena Edad Media en el Mercado medieval del 9 d'Octubre en el Jardín del Turia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Comenta

GPS. El Jardín del Turia vuelve a vestirse de historia hasta este domingo con el Mercado Medieval de Valencia 2025. Entre el Puente de las Flores y el de la Exposición más cien paradas con artesanía, oficios en vivo y gastronomía tradicional te devuelven a la Edad Media. No faltarán las tabernas medievales, los pasacalles de juglares, las danzas ni los talleres para niños. Desde las 10:30 horas hasta medianoche, el parque se transformará y cada rincón promete música, fuego y el inconfundible aroma del pan recién hecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  3. 3 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sumérgete en plena Edad Media en el Mercado medieval del 9 d'Octubre en el Jardín del Turia

Sumérgete en plena Edad Media en el Mercado medieval del 9 d&#039;Octubre en el Jardín del Turia