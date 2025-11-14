Dr. Robot Gallery expone 'El Abecedario del Desnudo'

GPS Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Dr. Robot Gallery te invita a explorar 'El Abecedario del Desnudo' - un panorama de fotografías, dibujos, pinturas, videos y grabados de artistas que abarcan más de un siglo. Las obras se disponen en un abecedario espontáneo, como imanes de nevera dispersos, formando un lenguaje vivo que habla directamente al espectador.

Esta exposición fusiona el estricto realismo académico con la experimentación onírica. Rechaza la cronología y la lógica cultural, construyendo en su lugar caminos de señales visuales, emocionales y simbólicas. A través de la mitología, la memoria personal y el simbolismo, 'El Abecedario del Desnudo' abre una puerta tras la cual el cuerpo desnudo deja de ser una provocación para convertirse en un soplo de belleza.

Estas obras no son trofeos, sino antenas que agudizan la percepción sensorial del espectador. Si el cuerpo se expone, también lo hace el alma. Aquí, la desnudez se convierte en un llamado, una revelación del misterio primordial, el misterio mismo de la Creación. Ante ti se alzan seres moldeados por la mano de Dios.

Los artistas de esta exposición, cada uno de una época y lugar distintos, interpretan los límites de la desnudez a su manera. Crean nuevos signos, nuevos significados entrelazados, buscando un impacto sintético donde forma, emoción e intelecto convergen. Cada vez que el espectador contempla un cuerpo revelado con valentía ante la cámara, es invitado a reflexionar sobre la osadía, la vulnerabilidad y la belleza, las fuerzas gemelas de la naturaleza que moldean a todo ser humano.