Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Una imagen de la exposición. GPS

Dr. Robot Gallery expone 'El Abecedario del Desnudo'

GPS

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Dr. Robot Gallery te invita a explorar 'El Abecedario del Desnudo' - un panorama de fotografías, dibujos, pinturas, videos y grabados de artistas que abarcan más de un siglo. Las obras se disponen en un abecedario espontáneo, como imanes de nevera dispersos, formando un lenguaje vivo que habla directamente al espectador.

Esta exposición fusiona el estricto realismo académico con la experimentación onírica. Rechaza la cronología y la lógica cultural, construyendo en su lugar caminos de señales visuales, emocionales y simbólicas. A través de la mitología, la memoria personal y el simbolismo, 'El Abecedario del Desnudo' abre una puerta tras la cual el cuerpo desnudo deja de ser una provocación para convertirse en un soplo de belleza.

Estas obras no son trofeos, sino antenas que agudizan la percepción sensorial del espectador. Si el cuerpo se expone, también lo hace el alma. Aquí, la desnudez se convierte en un llamado, una revelación del misterio primordial, el misterio mismo de la Creación. Ante ti se alzan seres moldeados por la mano de Dios.

Los artistas de esta exposición, cada uno de una época y lugar distintos, interpretan los límites de la desnudez a su manera. Crean nuevos signos, nuevos significados entrelazados, buscando un impacto sintético donde forma, emoción e intelecto convergen. Cada vez que el espectador contempla un cuerpo revelado con valentía ante la cámara, es invitado a reflexionar sobre la osadía, la vulnerabilidad y la belleza, las fuerzas gemelas de la naturaleza que moldean a todo ser humano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dr. Robot Gallery expone 'El Abecedario del Desnudo'

Dr. Robot Gallery expone &#039;El Abecedario del Desnudo&#039;