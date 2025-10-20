El pueblo valenciano para amantes del misterio: «Fue abandonado en los años 50 por miedo» La Cornudilla ha atraído a amantes del misterio durante décadas

Aunque no sea conocido por el gran público, hay un lugar en la provincia de Valencia que esconde misterios presentes y pasados. Tanto es así, que ha provocado que amantes de lo sobrenatural se acerquen a la zona a indagar. Esta aldea no es otra que La Cornudilla. Entre viñedos y montes del interior valenciano, en el término municipal de Requena, se esconde este municipio olvidado que durante décadas ha alimentado historias de miedo. Sus habitantes lo abandonaron en los años 50. No fue por crisis económica ni por falta de servicios, sino por sucesos inexplicables que aterrorizaron a sus vecinos. Para la inteligencia artificial, sería el pueblo de Valencia más misterioso de la provincia.

La Cornudilla nació como una pequeña comunidad agrícola. Sus vecinos vivían de la vid, el olivo y el cereal. Sin embargo, a mediados del siglo XX comenzaron a producirse fenómenos extraños que cambiarían su destino para siempre. El epicentro de todos los hechos fue una vivienda conocida como 'la Casa de los Ruidos'. Allí se escuchaban cadenas arrastrándose, golpes secos, voces que nadie podía identificar e incluso gritos que atravesaban la noche. Algunos vecinos aseguraban ver sombras moviéndose dentro cuando la casa estaba vacía. No era un suceso aislado: las manifestaciones se repetían, cada vez más inquietantes, y pronto todo el pueblo empezó a vivir con miedo.

Hacia finales de los años 50, las familias comenzaron a marcharse. El último vecino se fue en torno a 1960. Desde entonces, La Cornudilla quedó desierta, a excepción de algún agricultor que cuidaba tierras cercanas. Con el tiempo, las paredes se vinieron abajo y solo una casa quedó en pie: la famosa 'Casa de los Ruidos', hoy en ruinas y santuario para curiosos del misterio.

En las últimas décadas, grupos de investigación paranormal han acudido para registrar psicofonías, obteniendo grabaciones de lamentos y susurros. Entre ellos se encuentra Iker Jiménez, que acudió con 'Cuarto Milenio' hasta la localidad para hacer un reportaje.

Cómo llegar hasta La Cornudilla

Aunque no existe señalización turística oficial, se puede llegar desde Requena por caminos rurales. Se recomienda ir acompañado, de día, y con calzado cómodo. El lugar está en ruinas, por lo que hay que extremar precauciones.

Hoy, La Cornudilla no es solo un punto en el mapa: es un mito vivo del misterio valenciano.