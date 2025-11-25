Llega la Navidad a Aqua Multiespacio

Suplementos Martes, 25 de noviembre 2025, 00:39 Compartir

La Navidad se acerca, y en Aqua Multiespacio todo está a punto para hacer del centro el lugar perfecto para disfrutar de estas fechas.

Para iniciar esta época especial por todo lo alto, el centro ha organizado el encendido de su espectacular decoración el viernes 28 de noviembre, a las 18.30 horas. En este acto, los visitantes podrán disfrutar del encendido de las miles de luces instaladas en el centro, de su tradicional árbol de más de 12 metros de altura y de la actuación del coro Serenata Cor de Cambra, que interpretará un repertorio navideño para todos ellos.

Este año, además, el centro cuenta con una escenografía muy especial, con una torre Eiffel de 4 metros y un «café parisino» donde pueden hacerse una foto y obtener una «dulce recompensa». Porque, estas navidades, hacer las compras navideñas en Aqua Multiespacio tiene premio, y sortearán un viaje para dos personas a París. Solo hay que mostrar los tickets de compra en el Punto de Información del centro comercial para participar.

Ampliar

Por otro lado, Papá Noel y los Reyes Magos realizarán otra vez una parada en Aqua Multiespacio. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que los niños y niñas son los que mantienen viva la magia de estas fiestas.

Precisamente por eso, el espacio especial para ellos, la Lego Fan Factory, abrirá también por las mañanas (de 11 a 14 horas) durante todo el período de vacaciones escolares.

Y ya para toda la familia, les recordamos que en Aqua Multiespacio encontrará el regalo perfecto (que será envuelto gratuitamente en su Stand de Empaquetado, como cada año) en todas las tiendas de moda, belleza, calzado y decoración, y que la visita se puede completar perfectamente en los locales de restauración, o viendo una película en Ocine.

Ampliar

Estos días Aqua Multiespacio espera a los clientes para seguir compartiendo buenos momentos, disfrutando de la familia y los amigos en un entorno amable y tranquilo y, como colofón, esta Navidad, en Aqua, «te puedes pedir Paris».

Más información y horarios aquí.

Temas

Navidad

Paris