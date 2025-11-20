Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves cae en un municipio valenciano y otras 13 localidades
La actuación en directo de Le Dancing Pepa. GPS

Jazz en directo para una velada de lo más navideña

GPS

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

El restaurante del hotel Room Mate Helen Berger, en pleno centro de Valencia, celebra el cierre del ciclo de conciertos Stay Jazzy con una edición muy especial. El próximo jueves 27 de noviembre, de 19:00 horas a 21:00 horas, el espacio se transformará una vez más en escenario para los amantes del jazz, con la actuación en directo de Le Dancing Pepa y un guiño especial a la Navidad.

La velada combinará música en vivo, y un ambiente elegante y acogedor. Será una cita única para recibir la temporada festiva con swing y sabor, bajo la calidez de una decoración neutra y cuidada al detalle.

En esta ocasión, la reconocida banda de swing valenciana de trayectoria internacional, Le Dancing Pepa, llevará el espíritu de los clubes de los años 30 al escenario, con un repertorio que fusiona clásicos del jazz con estándares navideños reinterpretados, cadencias bailables y mucha personalidad, en pleno corazón de Valencia.

Como en anteriores ediciones, la entrada será gratuita hasta completar aforo, convirtiendo Stay Jazzy en el plan perfecto para un afterwork con música y la posibilidad de alargar la noche en el restaurante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 La caída de una catenaria deja varado un tren entre Sollana y Sueca: «Salían chispas y perdía piezas»
  9. 9

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jazz en directo para una velada de lo más navideña

Jazz en directo para una velada de lo más navideña