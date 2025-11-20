Jazz en directo para una velada de lo más navideña

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

El restaurante del hotel Room Mate Helen Berger, en pleno centro de Valencia, celebra el cierre del ciclo de conciertos Stay Jazzy con una edición muy especial. El próximo jueves 27 de noviembre, de 19:00 horas a 21:00 horas, el espacio se transformará una vez más en escenario para los amantes del jazz, con la actuación en directo de Le Dancing Pepa y un guiño especial a la Navidad.

La velada combinará música en vivo, y un ambiente elegante y acogedor. Será una cita única para recibir la temporada festiva con swing y sabor, bajo la calidez de una decoración neutra y cuidada al detalle.

En esta ocasión, la reconocida banda de swing valenciana de trayectoria internacional, Le Dancing Pepa, llevará el espíritu de los clubes de los años 30 al escenario, con un repertorio que fusiona clásicos del jazz con estándares navideños reinterpretados, cadencias bailables y mucha personalidad, en pleno corazón de Valencia.

Como en anteriores ediciones, la entrada será gratuita hasta completar aforo, convirtiendo Stay Jazzy en el plan perfecto para un afterwork con música y la posibilidad de alargar la noche en el restaurante.