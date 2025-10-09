Gran Cuvée, cavas con mucho arte y burbujas

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Cavas Marevia, bodega familiar ubicada en Requena, ha lanzado al mercado su nueva marca de cavas premium: Gran Cuvée. Es una propuesta que une la tradición del cava con el arte contemporáneo, y nace con dos versiones: Brut y Brut Rosé. Lo que hace único a Gran Cuvée no es solo lo que contiene la botella, sino también lo que la envuelve, ya que su etiqueta es una reinterpretación del mural que la artista gallega Lula Goce pintó para Marevia. Una obra que traslada al vidrio toda la fuerza de la naturaleza, la feminidad y la vida en movimiento. Así, cada botella se convierte en una pequeña pieza de arte, pensada para ser descorchada en celebraciones memorables.

El Gran Cuvée Brut, elaborado por el método tradicional, es un cava moderno, fresco y versátil. Una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. El Gran Cuvée Brut Rosé es vibrante, frutal y con un punto de osadía. El lado más seductor de la nueva gama. «Con Gran Cuvée queríamos ir más allá de un cava premium. Queríamos crear una experiencia que uniera nuestras raíces con una mirada artística y actual. Por eso, contar con Lula Goce para crear el mural, es algo que nos emociona: ahora forma parte de nuestra historia y de cada brindis que se haga con Gran Cuvée», explica el equipo de Cavas Marevia. Con este lanzamiento, Marevia se ha propuesto poner en valor el cava valenciano, apostando por la calidad y las nuevas tendencias.

Cavas ecológicos

Cada etiqueta es una obra inspirada en el mural de Lula Goce para brindar con estilo

En los últimos años Marevia ha dado un paso por incorporar los beneficios de la agricultura ecológica en la elaboración de sus cavas. Además, se ha convertido en los últimos tiempos en la mayor productora de cavas valencianos con más de seis millones de botellas al año y toda esta producción va certificada en ecológico. En concreto se trata de los cavas bajo el marchamo de Marevia, Vega Medien (que han cambiado el diseño de su etiquetado) o Nit del Foc, y que además cubren todo el espectro gastronómico que se pueda esperar, como el Vega Medien Semi Seco, Nit del Foc Brut, el blanc de noir Marevia Pinot Noir & Chardonnay, Marevia Chardonnay Reserva o el Vega Medien Brut Nature..., la fórmula mágica de Requena, la combinación de las variedades macabeo y chardonnay se emplea a fondo. De hecho, y en palabras de su director enológico, Manuel Panadero, "siendo la uva macabeo la más empleada en nuestros ensamblajes, en Marevia utilizamos la variedad chardonnay en un porcentaje superior a lo que es habitual en la DOP Cava. Esta cepa se ha adaptado de una forma asombrosa a las condiciones climáticas y a los suelos de la comarca de Requena».