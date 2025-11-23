Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel promocional de la serie 'El retorno de los Thunderman'. Nickelodeon
Crítica de televisión

La tele se rompió

Los niños pidieron ver un capítulo de 'Los Thunderman' antes de cenar y les dijimos que sí. Unos minutos más tarde, vinieron entre divertidos y extrañados a contarnos que la tele no les hacía caso

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Los niños pidieron ver un capítulo de 'Los Thunderman' antes de cenar y les dijimos que sí. Unos minutos más tarde, vinieron entre divertidos y ... extrañados a contarnos que la tele no les hacía caso. «Le damos a todos los botones y no hace nada». Compruebo que está enchufada y que, efectivamente, el piloto de la pantalla luce verde. Pero no se ve nada, solo nuestro reflejo asomándose a un enorme agujero negro, a un pozo por el que dan ganas de gritar «¿hay alguien ahí?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

