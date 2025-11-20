Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preguntas sin respuestas

VICENTE GARRIDO

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

Se hacen encuestas acerca de la valoración que hacen los jóvenes del periodo franquista y saltan las alarmas: hay muchos que consideran que la democracia ... no es el mejor sistema de gobierno y que hay circunstancias que justifican la existencia de regímenes autoritarios. Hay sorpresa y comentarios indignados, y a mí lo que me sorprende es que pocos de los periodistas que escriben sobre esto indaguen en por qué ocurre esto. Que nadie se pregunte en qué medida los que han sucedido a la generación política de la transición han contribuido a este descreimiento de la democracia con su incompetencia y sus corruptelas. En qué medida son los representantes elegidos para gobernarnos los que, impertérritos, han contribuido a su propio descrédito.

