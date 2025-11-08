Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La tumba de Sinatra

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Este Nueva York ya no es el 'New York, New York' que cantaba Frank Sinatra, aquel elegante farandulero que no vendía voz, sino estilo. Y ... tampoco parece que este Nueva York sea el de las cinco familias mafiosas que dominaban el cotarro desde las sombras y la sangre, los Gambino, Bonanno, Colombo, Luchese y Genovese. Aunque quizá estos históricos del hampa aprovechen la situación en vista de lo que prometía el actual alcalde musulmán, pues según afirmaba piensa recortar el presupuesto de la policía. Este Nueva York quizá no inspire películas como 'El padrino' o series como 'Los Soprano'. No importa, seguro que el nuevo rumbo fertilizará la imaginación de los guionistas del lugar. Este Nueva York, en fin, no sé si albergará otro largometraje de Woody Allen, entre otras cosas porque no encuentra financiación en su tierra, que el wokismo lo canceló aunque la Justicia le absolvió.

  El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
