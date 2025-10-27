Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Apunten, disparen, fuego

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Parece que manda la tradición del salvaje oeste. El sheriff primero dispara, y luego, ya si eso, pregunta. Aunque no les queda mucho para preguntar, ... apenas unos trozos de carne flotando en el mar, restos humanos convertidos en picadillo, tras el pepinazo que reciben desde el aire. Nadie les detiene, ningún abogado les defiende, ningún juez les juzga, ningún fiscal puede arrojar lo de «protesto, señoría». Les fumigan como a una plaga y no admiten la réplica. Apunten, disparen, fuego. Y se acabó. Pero uno no puede evitar pensar que esos tipos que navegaban en una presunta narcolancha, a lo mejor, tienen madre, hijos, hermanos.

