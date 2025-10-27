Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LP

Preferí el Centre del Carme al Planeta

Con lo que hay que ver cerca de uno (eso sí, verlo bien visto), Valencia es una ciudad culturalmente inagotable

RAFA MARÍ

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Años 80, en casa de Juan Gil-Albert (Alcoi, 1902-Valencia, 1994). El gran escritor, sentado cerca del ventanal que daba a la calle ... Taquígrafo Martí (en el Ensanche, muy cerca de la Avenida Reino de Valencia), me dijo: "Unos amigos míos se han ido de vacaciones a Japón". Gil-Albert puso entonces cara de perplejidad y juntando las manos como si rezara, se preguntó a sí mismo: «¿A Japón, tan lejos?». Y añadió, concluyente: «¡Con lo que hay que ver cerca de uno! Eso sí, verlo bien visto».

