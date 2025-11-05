Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No se le puede decir nada

Frases como ésta de Hugo Duro resumen lo que van a leer ahora sobre un grupo y su jefe

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

Tengo una decepción grande -imagino que la misma que ustedes- y no sé muy bien por dónde me vienen las bofetadas. Cuando llegó Corberán a ... nuestras vidas en la nochebuena del año pasado -todo muy propio de Meriton- pensaba que el enésimo invento de Lim llevaría definitivamente al Valencia a Segunda. En lugar de un entrenador contrastado en España, y acostumbrado a salvar a equipos, llegaba un novato en el fútbol de nuestro país. Una incógnita total. Una ruleta rusa. Pero me equivoqué. Cualquier entrenador cuando llega a un equipo nuevo siempre tiene de salida a todo el grupo enchufado. Es lo normal. Pero eso, sin algo más, se diluye con el paso de las jornadas. Y Corberán trajo ese algo más: conocimiento, táctica, seriedad y soluciones futbolísticas para un equipo atrapado en la nada... y Sadiq.

