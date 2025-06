Comenta Compartir

Alguna vez tenía que pasar. Que estuviera de acuerdo con Irene Montero. Pero es que lo ha clavado. Su comentario en X: «La corrupción no ... es individual, ha sido posible gracias a la estructura del partido a través de su Secretaría de Organización. No es el caso Abalos o Cerdán, es el caso PSOE». En efecto, es el caso PSOE. El partido que más ha gobernado en España desde el final de la dictadura, en 1975. O mejor dicho, desde las primeras elecciones democráticas, en 1977. Cinco años de la UCD, quince años del PP, (en dos etapas, con Aznar del 96 a 2004, y Rajoy, de 2011 a 2018) y veintiocho años de socialismo en tres etapas: Felipe González (1982-1996), Zapatero (2004-2011) y Pedro Sánchez (2018-2025... de momento). Si con Felipe ya vivimos la traca final de corrupción y degradación de las instituciones, si Zapatero -que llegó a lomos de las bombas de Atocha- fue incapaz de ver venir la crisis económica, alisó el camino al secesionismo catalán y reabrió las viejas heridas de la Guerra Civil, el actual inquilino de la Moncloa ha dinamitado todos los puentes de convivencia, ha tensionado la vida pública hasta extremos impensables, ha dado alas a los separatistas, ha blanqueado a los hijos de los terroristas, ha tratado de maniatar a los jueces, ha colonizado las instituciones con cargos del partido y amiguetes y, encima, ha consentido que en su partido y hasta en su entorno más próximo se robe a manos llenas y se aprovechen de los cargos y de sus posiciones personales para su beneficio particular. Sí, en efecto, Irere Montero, hay caso PSOE. Pero no hay caso PSOE sólo por Koldo-Ábalos o ahora ya por Koldo-Ábalos-Cerdán. Ni siquiera porque el trío calavera fueran los acompañantes del hoy presidente del Gobierno en su gira por España a bordo del famoso Peugeot. Hay caso PSOE porque el PSOE, el partido, repito, que ha gobernado en más de la mitad de los años de democracia en España, se ha convertido en un problema sistémico que amenaza esa democracia. Un partido que no es más que una organización destinada a mantener el poder. Pero no para beneficiar al mayor número de españoles sino simplemente para disfrutar y servirse de ese poder. No es Ábalos, no es Koldo, no es Santos Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Como no lo fueron en su día Guerra y su hermano, o Roldán. Es el PSOE, la formación que se cree moralmente superior (decíamos ayer...) y la única legitimada para gobernar en España. Y que puede cometer cualquier fechoría. Porque lo importante, dicen, es que no gobierne la derecha con la extrema derecha. Ya lo creo que hay caso PSOE.

