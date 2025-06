¿Qué hacemos con la Tortada?

Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia dispone ya del informe técnico sobre la posible recuperación de lo que en su día se conoció como «la Tortada», la ... obra del arquitecto Javier Goerlich en la entonces plaza de Emilio Castelar, luego del Caudillo, luego del País Valencià y luego -ahora- del Ayuntamiento. La propuesta habla de dos posibles ubicaciones: o bien devolverla a su lugar original, la plaza mayor de la ciudad, aunque no a exactamente al mismo sitio por ser desde se planta la falla municipal, o bien trasladarla al jardín del Turia, a la altura del museo de Bellas Artes, o San Pío V. Andrés Goerlich, en nombre de la fundación que lleva el apellido de su tío abuelo, aboga por el viejo cauce, enfrente de la pinacoteca a la que legó una importante cantidad de obras de arte, pero ocupando más supèrficie de la prevista. Paco Moreno ha preguntado a técnicos y a portavoces de entidades acerca de cuál de estos dos emplazamientos prefieren y parece claro que, en general, la plaza del Ayuntamiento no es vista como el lugar para reubicar los restos de aquella construcción. Los usos de un espacio urbano moderno y emblemático (Fallas, manifestaciones, Cabalgata, Procesión cívica, conciertos...), la peculiar configuración de la plaza y el proyecto en tramitación para su reforma casan mal con el 'revival' goerlichiano. Pero tampoco lo acabo de ver en el río, a cota cero, cuando en origen la construcción estaba soterrada. Fuera de escala, desplazado y sin sentido, en un jardín que no puede acabar siendo el cajón de sastre en el que metamos todo lo que no sabemos dónde llevar. Desde el estadio de atletismo al primer Gulliver, desde campos de fútbol a la desafortunada Casa del Agua, o desde un segundo Gulliver a la recuperada Tortada. Tampoco estamos hablando de los restos de una capilla del siglo XII o de un palacio del XV. No es una torre de la muralla, musulmana o cristiana. Es una obra singular que tuvo su momento y su lugar. Y que acabó no siendo demasiado apreciada por los valencianos. Hay otros 'Goerlich' que merecen más reconocimiento. Aplaudo el afán recuperador del Ayuntamiento con estas piedras añejas pero cualquier emplazamiento urbano que se me ocurre me resulta extraño, impostado. Tal vez un museo de la arquitectura, del patrimonio perdido, podría hacerle un hueco. Pero no quiero dar ideas de nuevos museos, que ya tenemos bastantes con los actuales más los proyectados. Así que ante el informe municipal y sus dos propuestas para la Tortada de Goerlich -la plaza o el jardín del Turia- me decanto por una tercera: ninguna. Mejor dejemos descansar esas piedras.

