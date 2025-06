¡Qué escándalo, quieren controlar À Punt! (no como el Botànic)

Comenta Compartir

La supuesta manipulación de la época de Alfredo Urdaci en TVE -incluyendo el famoso «ce ce o o para referirse a la rectificación de Comisiones ... Obreras»- es un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo en la actualidad. Lo de Broncano es ideología pero deslizada sutilmente, por lo que es mucho más peligroso. Pero también se queda muy lejos de los niveles de adoctrinamiento que alcanzan Silvia Intxaurrondo o Cintora, que ejercen de comisarios políticos magníficamente remunerados en la cadena pública pagada con nuestros impuestos. Y los sindicatos, claro, callados. Y las asociaciones de periodistas. Y, en general, todo ese mundillo de la cultura y los espectáculos que cuando manda el PP se escandalizan por todo, mientras que si es el PSOE el que está al frente del Gobierno entran en una fase de mudez, de ni siento ni padezco. Durante los años del Botànic, a partir de la reapertura de la televisión autonómica valenciana, À Punt, los nombramientos en la cadena fueron recibidos con normalidad y hasta con entusiasmo por progrelandia. Pero desde que el PP está al frente de la Generalitat y a pesar del tiempo que los populares dejaron que transcurriera antes de intervenir en la tele, cada cambio en la cúpula directiva, cada decisión sobre el personal de la casa es recibida con duras críticas y con una descalificación genérica. ¡Quieren controlar À Punt! Recuerdan al legendario capitán Renault, el personaje de 'Casablanca' que interpretó Claude Rains: «¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!». ¿Cabe mayor hipocresía? Por supuesto que lo razonable y deseable sería que una cadena pública -y estoy pensando en la valenciana y en el resto de las autonómicas pero también en la española- fuera profesional e imparcial, alejada de posicionamientos ideológicos y fuera del control partidista. Pero eso, hoy por hoy, es una utopía. Las cajas de ahorros acabaron tan politizadas que ellas mismas, la mayoría, se cavaron su tumba. Y las televisiones públicas han degenerado hasta convertirse en instrumentos de manipulación masiva (no tan masiva, porque sus audiencias han ido a la baja en un medio donde ya no se ve la tele como antes sino que el espectador elige a la carta). Un poquito de coherencia, por favor. No pongan el grito en el cielo porque el PP nombre a éste o a aquél en À Punt los mismos que saludaron fichajes y colocaciones a dedo de profesionales que ahora mismo, por ejemplo, están a las órdenes directas de Diana Morant. ¿O es que acaso unos tienen bula para hacer lo que quieran y los otros están condenados hagan lo que hagan?

