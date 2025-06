El despropósito de la AVL

Comenta Compartir

Empecemos citando a una referencia intelectual ineludible en la España sanchista: Pilar Alegría. (Lo cual nos indica cómo está la España sanchista). Que con tal ... de no desmentir el bulo que había propagado ¡siendo la portavoz del Gobierno! recurrió al manido «que los árboles no nos impidan ver el bosque». Con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que no Acadèmia de la Llengua Valenciana (aquí, el orden de los factores sí que altera el producto), ¿qué son los árboles y qué es el bosque? Los árboles es la iniciativa de Vox para ir reduciendo su presupuesto hasta la extinción. «Dijimos estrangularla porque queremos acabar con ella», ha declarado el síndic del partido en Les Corts, José María Llanos. Propuesta que choca con el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana (así, sólo en valenciano desde la reforma Camps), que protege esta entidad como órgano estatutario. Y que así formulada, cae en el defecto propio de las formaciones populistas: el exceso, el brochazo grueso sin atención a los detalles. Pero ¿qué es el bosque que no podemos ver por culpa de esos árboles que distraen nuestra atención del conjunto? El bosque es una institución financiada con dinero público y que declara que el valenciano en realidad no es tal sino una variante del catalán. Si admitimos esta teoría, que por otra parte es la mayoritaria entre filólogos, lingüistas, escritores y, en general, en el mundo de la cultura, ¿para qué queremos entonces una Acadèmia Valenciana de la Llengua? Dicho de otro modo: si el valenciano no existe, si no es más que una forma de denominar lo que en realidad es catalán, ¿no bastaría con el Institut d'Estudis Catalans? Y ya puestos: ¿es necesario que la AVL nos cueste dinero? Porque una cosa es que tenga su sede en un edificio de propiedad pública pero de ahí a que sus gastos tenga que sostenerlos la Generalitat... Ese es el bosque que los árboles voxísticos tal vez no nos dejan ver. Pero claro, ¿quién lo va a ver? No van a ser el PSPV ni Compromís, defensores de la teoría de «la unidad de la lengua», es decir, de que valenciano y catalán son lo mismo. Pero tampoco va a ser el PP, el partido que cuenta en su historial con el baldón de haber creado la AVL por exigencia de Jordi Pujol a José María Aznar cumplida por Eduardo Zaplana. Y que ahora mismo, gobernando en la Comunitat Valenciana (sólo en valenciano desde...) organiza una Selectividad que en la prueba de «valenciano» pregunta por un relato de la escritora catalana Mercè Rodoreda y por el ensayo y la poesía catalanes en el siglo XX. ¡Menudo bosque tiene el PP delante de sus narices y no se entera!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión