Los Bernabéu de Valencia

Tranquilos, que no vengo a hablarles del viejo Mestalla, un estadio muy vertical, como el Bernabéu, antiguo, mucho más que el recinto madridista, con historia. ... Pero no a eso a lo que me refiero en el título del artículo sino a los vecinos que tienen que sufrir la celebración de macroconciertos en escenarios que no están preparados para este tipo de eventos. Hablo tanto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias como de los jardines de Viveros. En Madrid, la polémica ha venido porque tras la reforma del campo merengue, los conciertos que allí se celebraron han supuesto un suplicio acústico para los residentes en los alrededores. Y una cosa es que tengan que acostumbrarse a los partidos de fútbol, con lo que conlleva de acumulación de gente, problemas de circulación y aparcamiento, suciedad y posibilidad de incidentes entre aficionados, y otra muy distinta es que se añadan estos espectáculos musicales que congregan tanta o más gente que el deporte rey. En el caso de Viveros y de la Ciudad de las Artes es mucho peor. Los que se fueron a vivir a estas zonas -que no son precisamente baratas (aunque tal cosa ya no existe)- no contaban con que la explanada del jardín o las zonas de paseo y el estanque del complejo diseñado por Calatrava acabarían sirviendo como escenarios de conciertos. ¿Para eso nos hemos gastado más de mil millones de euros en una gran obra que comenzó a proyectarse en la década de los ochenta y culminó con la inauguración del Caixa Fórum en el Ágora, en 2022? Las fotografías de estos días que envía un lector de LAS PROVINCIAS, Pablo Domingo Vela Boullosa, la del lago desecado, las tiendas de campaña en el entorno del Museo, los retretes, la acumulación de trastos... no pueden dejar indiferentes a las autoridades municipales y autonómicas. A las primeras, porque lo que está en juego es el prestigio de Valencia, su imagen como ciudad turística. ¿Qué impresión habrá causado a los turistas que se hayan acercado a visitar el Museo de las Ciencias verlo envuelto de todo tipo de instalaciones provisionales que no tienen nada que ver con el fin para el que fue construido? Y a las autoridades autonómicas porque fue la Generalitat la que pagó este monumental proyecto y a quien toca mantenerlo y explotarlo. El dinero que se pueda obtener por el alquiler de las instalaciones no compensa el desprestigio de la marca. Y desde luego, no alivia el padecimiento de los vecinos. Si Madrid tiene un problema con el Bernabéu, Valencia no le va a la zaga. Ni los Viveros ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias deberían acoger conciertos multitudinarios.

