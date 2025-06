¿Hay alguien decente en el PSOE?

Comenta Compartir

La pregunta tiene trampa. Porque sé la respuesta. Por supuesto que hay militantes y cargos del PSOE que hacen de la honestidad la premisa básica ... de su actuación política. Y que deberían escandalizarse aún más que el resto de los españoles ante las grabaciones del trío Koldo-Ábalos-Santos Cerdán, los compañeros de viaje de Pedro Sánchez en el Peugeot que lo impulsó a recuperar la secretaría general. El problema no es si los hay, que haberlos haylos, sino hasta dónde están dispuestos a llegar para regenerar un partido que ahora mismo es visto, y con motivos, como un a organización criminal, un grupo mafioso capaz de amañar desde las primarias socialistas hasta las contrataciones de la Administración. Y que en infinito descaro es capaz de pagar el alquiler del piso de una de las prostitutas de uno de estos macarras con dinero público, con nuestros impuestos. Uno de los problemas que sufren las organizaciones es que cuando se destapa un escándalo que les afecta se produce lo que periodísticamente llamamos el cierre de filas. Cuando lo que hay que hacer es saber distinguir la campaña de hostigamiento de los casos en los que hay una, o varias, manzanas podridas en el cesto. Manzanas que deben ser apartadas para no contagiar a las demás. La Iglesia Católica no ha sido ejemplar en este sentido. Ante las denuncias de abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes, escogió la vía del silencio, cuando no de la protección del presunto abusador o, como mucho, de su traslado. En lugar de haber liderado la intervención, con luz y taquígrafos, poniendo por delante a las víctimas. Con todos sus defectos, el PP ha sido más estricto y menos corporativo ante sus casos de corrupción. A veces, con resultados injustos. Como el arrinconamiento de Rita Barberá, que no había sido ni imputada pero de la que su propio partido huía como si fuera una apestada. Hasta el mismo jueves, todos los dirigentes del PSOE defendían la inocencia de Santos Cerdán y alentaban la teoría de la conspiración. La «fachosfera», los jueces conservadores, los pseudomedios... Las grabaciones lo cambiaron todo, ya no eran simple suposiciones. Sánchez ha ido extendiendo su poder a todas las federaciones socialistas, salvo Castilla-La Mancha, por lo que hablar de oposición interna en el PSOE sanchista es un imposible metafísico. Pero ¿y la militancia, y los veteranos, y los ex ministros que no deben nada al líder supremo? ¿Van a consentir que el número 1, el padrino, siga dirigiendo la organización? ¿No serán entonces cómplices de una gran estafa? ¿No serán tan deshonestos como los delincuentes?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión