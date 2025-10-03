El PSPV cruza la línea

Compartir

El socialista Vicent Mascarell es un político que cubre las 24 horas del día con las luces de posición puestas porque en su razón no ... hay batería ni para poner las cortas. Digno heredero del clan de Gandia, lleva desde 1999 a salto de mata entre cargo y sueldo público. Un profesional. Ayer, el secretario de organización del partido que dirige la ministra y secretaria general, Diana Morant, amaneció dando un salto mortal y no se le ocurrió otra cosa que tuitear al hilo de una noticia sobre la presencia del presidente de la Generalitat en la procesión del 9 d'Octubre lo que sigue: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia». Una estudiada llamada a la algarada por parte del cargo socialista para que el 9 d'Octubre un posible follón tape todo lo demás. No contento con eso, y fruto de la ignorancia y el desprecio, el dirigente socialista apuntó que la diputada del PP María del Mar Garcerán, la primera señoría de Les Corts con Síndrome de Down, tenía «la mente sucia» por haberle afeado su comentario anterior sobre el jefe del Consell. Este es el nivel. Mascarell es la misma persona que este pasado verano se plantó frente a la sede de su partido en la calle Hospital, que había sido vandalizada con pintura negra, y acusó sin pruebas al PP de instigar el ataque por el «odio verbal» proyectado en el congreso que reeligió a Núñez Feijóo como presidente nacional. Unas horas después, la reivindicación de las pintadas por el grupo antisistema Frente Obrero no hizo más que dejar en ridículo al secretario de organización del PSPV, que vio cómo su deseo quedó difuminado en un vídeo en Instagram donde se reprodujo el ataque. Los maleantes de la fachada nada tenían que ver con los cayetanos del PP. Mascarell es el mismo que por los bajos fondos acusaba con cierta mala baba a determinados periodistas de ser los causantes de los males y dolores del exalto comisionado de la dana, José María Ángel, buen tipo, mejor persona y único responsable de haber falsificado un título universitario para cobrar más. Este jueves, esa misma persona, el repartecarnés de Mascarell, azuzaba a las masas para montar un buen escándalo el 9 d'Octubre al paso de Mazón, elevaba a los altares el incivismo para buscar el titular del día. Nadie va a discutir que el presidente de la Generalitat estuvo torpe y ausente el 29 de octubre. Negarlo sería de necios. Hay 229 muertos por el agua y el barro. Mazón sabrá lo que hace, de la misma manera que en la conciencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe resonar ese «nadie» del escritor Santiago Posteguillo para titular los días que estuvieron abandonados a su suerte los vecinos de la zona cero. El PSPV tiene que trabajar más si quiere ser alternativa y no fiar su suerte a las ocurrencias matutinas del primer cargo chusquero que usa la red X como arma de destrucción masiva.

