No es fobia, es hartazgo

En Valencia no hay turismofobia», se demoró a aclarar la concejala delegada de Turismo Paula Llobet a raíz de los insultos y empujones que sufrieron ... unos cicloturistas holandeses que cometieron la imprudencia de pasar por la calle donde se estaba procediendo al desalojo de un local anarquista. A lo sumo, precisó la Federación de AA.VV. quitándonos un peso de encima, un «hartazgo de los vecinos que se sienten acosados por el incesante crecimiento de la actividad turística». No habrá todo el desprecio al visitante que dio a entender la prensa internacional al recoger la noticia de lo sucedido en el barrio del Mercado. La polémica, sin embargo, está en la calle. No lejos de donde ocurrió el incidente de marras, en el Rialto, l'Horta Teatre, una compañía que ha representado más de 40 obras en sus 50 años de existencia, estrenó por esas mismas fechas 'Postals', un irónico entremés que aborda esta cuestión. Una obra que retrata muy bien lo que de aldeano, de «forasters vindran...», hay en estos respingos. Y en las chispas que se desprenden del cúmulo de inversiones -la Ciudad de las Artes y las Ciencias- y circunstancias -el abaratamiento de los pasajes- que han convertido el sombrío rincón en el que recaló Kenneth Tynan, la ciudad que no lograba que los extranjeros hicieran un alto de ¡media hora! en su camino hacia el sur ni suplicándoselo en el cartel de bienvenida, en un emporio turístico. Sin caer en la renuencia al progreso que destilaba otra célebre comedia valenciana, el 'Supercaminal', de Pluja, en este caso contra la construcción de la AP-7, y cierta canción de Els Pavesos que culpaba a la Ford de matar la Albufera. Un cúmulo de reacciones que quizá convendría someter a la consideración de las aportaciones galardonadas con el Nobel de Economía de este año. Un modelo matemático que permite estudiar los fenómenos que desencadena la irrupción en el mercado de un producto mejor que los existentes. La teoría de la destrucción creativa parte del supuesto de que toda acción desencadena una reacción. En consecuencia, indica, hay que gestionar de manera constructiva el lanzamiento de nuevos productos, modelos o lo que sea para evitar que las empresas ya establecidas o los grupos de interés que puedan resultar perjudicados por la llegada de esta competencia bloqueen las innovaciones y adopten medidas defensivas que provoquen estancamiento económico. No es, pues, para tomárselo a broma. El altercado ocurrido ante el Baix Social Okupat Anarquista (BSOA) La Caixeta aporta un dato escalofriante: la turismofobia no entiende colores. 200 años después de que los obreros alcoyanos la emprendieran con las lanzaderas que amenazaban con dejarles sin empleo se están pinchando y rasgando ruedas de bicicletas de alquiler. El fantasma del viejo Ned Ludd habita entre nosotros.

