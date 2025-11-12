Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Francisco Mora, arquitecto

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22

Era 15 de diciembre de 1908 y la Exposición Regional la tenía que inaugurar el rey el siguiente 1º de mayo. Pero a los 33 ... años no hay miedo que valga y Francisco Mora le llevó al alcalde el proyecto del palacio municipal que en realidad le acababan de encargar tras muchas semanas perdidas entre dudas y cabildeos. Destinado a ser el edificio oficial de la Ciudad en la Exposición que Trenor estaba poniendo en pie, tenía que estar listo en cinco meses. Pero Mora, con su carácter envolvente, fascinó al alcalde cuando le dijo que en la esquina se levantaría una torre como el Miguelete, con un observatorio en la cima.

