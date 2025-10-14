Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un conductor coloca una baliza V16 en la parte superior de su vehículo. R.C.

Transportistas alertan de la escasez de la baliza V-16 conectada con la DGT a menos de 90 días de su uso obligatorio: «A finales de diciembre muchos la buscarán sin éxito»

Esta luz de emergencia es imprescindible en los automóviles a partir del 1 de enero de 2026

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 02:33

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España (Fenadismer) alerta de un importante desabastecimiento de la luz de emergencia V-16 conectada con la DGT que probablemente impida comprar a tiempo este dispositivo homologado a muchos conductores.

A los españoles se les echa el tiempo encima. Según la encuesta realizada por OSRAM, una compañía de bombillas y componentes para el automóvil que ha presentado su dispositivo certificado, señala que solo un 8% de los conductores ha comprado una V-16 conectada para su vehículo.

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos tendrán que llevar una baliza V-16 conectada para señalizar una posible inmovilización en la calzada por una emergencia o avería.

Esta patronal asegura conocer de primera mano que se producirá «previsiblemente un importante desabastecimiento en los próximos dos meses» para atender a la alta demanda de balizas. El parque automovilístico español supera los 31 millones de turismos, camiones y autobuses obligados a instalar la luz de emergencia y solo una minoría la ha adquirido.

«Si esperamos a última hora para conseguir la baliza conectada, corremos el riesgo de que no haya stock suficiente. A finales de diciembre muchos la buscarán sin éxito«, alerta el consejero delegado de Netun Solutions, Francesc Minoves, una de las compañías que fabrica y distribuye el dispositivo.

Ante una hipotética escasez, «puede que algunos cometan el error de comprar una baliza sin conectividad, que pierde su validez a partir de 2026», recuerda Minovés. Por eso resulta clave saber distinguir una luz V-16 conectada de otra que no lo es.

Para comprobar que se trata de un dispositivo certificado y homologado, es imprescindible que en el envase aparezca la mención IoT, que indica conectividad y marca la diferencia frente a una baliza analógica.

Tráfico recuerda que la forma más segura de garantizar la compra es buscar el número de referencia de las balizas V-16 en la lista oficial de dispositivos conectados homologados por la DGT.

