Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de ciclistas transita por el arcén de la carretera. Pablo Sánchez del Valle

La DGT lanza una nueva señal para reforzar la seguridad de los ciclistas en carretera: ignorarla conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos

El organismo lanza esta iniciativa para recordar la distancia mínima de seguridad para sobrepasar bicicletas y ciclomotores

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:59

Comenta

Los ciclistas son el colectivo que está mas expuesto en la carretera. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, estos usuarios representan la mayor parte de víctimas de accidentes de tráfico cada año. Además, el organismo ha detectado que uno de los puntos de mayor riesgo de siniestros es la maniobra de adelantamiento, especialmente en carreteras secundarias o con tráfico denso.

Ante la preocupación creciente que ha surgido en la entidad por el elevado número de siniestros, la propia DGT ha lanzado una iniciativa en forma de señal para reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en carretera.

Este panel complementario que tiene como objetivo recordar la obligación de mantener una distancia lateral mínima de 1.5 metros al sobrepasar a ciclistas y ciclomotores. En palabras de un portavoz del organismo, «respetar la distancia lateral salva vidas, y esta señal es un recordastorio permanente de esa responsabilidad».

La señal S-891 actúa como recordatorio visual de una obligación ya recogida en el Reglamento General de Circulación. Su diseño está pensado para integrarse bajo señales verticales ya existentes, evitando duplicidades y facilitando la comprensión por parte de los conductores.

Noticias relacionadas

Pedro, mecánico: «Este coche fabricado en España es indestructible, se diseñó para durar»

Pedro, mecánico: «Este coche fabricado en España es indestructible, se diseñó para durar»

La multa por no llevar la baliza de emergencia V-16 en el coche a partir del 1 de enero

La multa por no llevar la baliza de emergencia V-16 en el coche a partir del 1 de enero

El despliegue de la S-891 se enmarca dentro de una estrategia más amplia de actualización del catálogo de señales de tráfico, que no se renovaba desde hace más de dos décadas. Una modernización que incluye pictogramas más accesibles y mensajes adaptados a nuevas formas de movilidad.

Las sanciones por no respetar la distancia mínima ascienden hasta los 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné, según la normativa vigente.

Con esta medida, la DGT refuerza su compromiso con la seguridad vial y los grupos más afectados, apostando por una señalización más clara, visible y pedagógica que contribuya a reducir la siniestralidad de las carreteras españolas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT lanza una nueva señal para reforzar la seguridad de los ciclistas en carretera: ignorarla conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos

La DGT lanza una nueva señal para reforzar la seguridad de los ciclistas en carretera: ignorarla conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos