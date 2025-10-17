La DGT lanza una nueva señal para reforzar la seguridad de los ciclistas en carretera: ignorarla conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos El organismo lanza esta iniciativa para recordar la distancia mínima de seguridad para sobrepasar bicicletas y ciclomotores

Mario Lahoz Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 00:59 Comenta Compartir

Los ciclistas son el colectivo que está mas expuesto en la carretera. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, estos usuarios representan la mayor parte de víctimas de accidentes de tráfico cada año. Además, el organismo ha detectado que uno de los puntos de mayor riesgo de siniestros es la maniobra de adelantamiento, especialmente en carreteras secundarias o con tráfico denso.

Ante la preocupación creciente que ha surgido en la entidad por el elevado número de siniestros, la propia DGT ha lanzado una iniciativa en forma de señal para reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en carretera.

Este panel complementario que tiene como objetivo recordar la obligación de mantener una distancia lateral mínima de 1.5 metros al sobrepasar a ciclistas y ciclomotores. En palabras de un portavoz del organismo, «respetar la distancia lateral salva vidas, y esta señal es un recordastorio permanente de esa responsabilidad».

La señal S-891 actúa como recordatorio visual de una obligación ya recogida en el Reglamento General de Circulación. Su diseño está pensado para integrarse bajo señales verticales ya existentes, evitando duplicidades y facilitando la comprensión por parte de los conductores.

El despliegue de la S-891 se enmarca dentro de una estrategia más amplia de actualización del catálogo de señales de tráfico, que no se renovaba desde hace más de dos décadas. Una modernización que incluye pictogramas más accesibles y mensajes adaptados a nuevas formas de movilidad.

Las sanciones por no respetar la distancia mínima ascienden hasta los 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné, según la normativa vigente.

Con esta medida, la DGT refuerza su compromiso con la seguridad vial y los grupos más afectados, apostando por una señalización más clara, visible y pedagógica que contribuya a reducir la siniestralidad de las carreteras españolas.