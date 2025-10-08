Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El mecánico Pedro Bastida. Instagram @itvdeltiktok

Pedro, mecánico: «Este coche fabricado en España es indestructible, se diseñó para durar»

El experto asegura que este vehículo da menos problemas que otros nuevos producidos en el año 2020

Mar Georga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:07

Para el mecánico Pedro Bastida, existe un modelo de vehículo que podría considerarse como la mejor furgoneta jamás fabricada. A través de sus redes sociales, en las cuales acumula cientos de miles de seguidores, el experto analiza uno de los coches más icónicos de los años 90: la Citroën C15.

Esta furgoneta de origen francés se fabricó en las plantas de Vigo del grupo PSA durante dos décadas, desde 1984 hasta 2005. Además de su potente motor, la Citroën C15 se caracteriza por ser «simple pero a la vez robusta», en palabras del mecánico.

La fórmula de su éxito reside en que «todas sus piezas son de hierro, no hay nada de plástico. Por lo que no hay nada que se pueda romper a corto plazo, ya que está todo diseñado y fabricado para durar el máximo tiempo posible sin romperse y sin dar ningún tipo de problema», destaca el experto.

Por esta razón, «la furgoneta sigue funcionando sin ningún problema» 20 o 30 años después de su fabricación y presenta «menos averías que un coche del año 2020». En definitiva, la furgoneta Citroën C15 es un coche «indestructible y eterno, es supersimple, superligero, pero con muy buenos materiales», concluye el mecánico Pedro Bastida.

