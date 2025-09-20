Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ahorrar combustible. P.F.

Carlos Pérez, mejor mecánico de España: «Repostar gasolina de 98 en lugar de 95 no vale la pena»

El profesional despeja una de las dudas más comunes entre los conductores

Mar Georga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:21

Muchos usuarios, a la hora de repostar el coche, optan por pagar un poco más a cambio de recibir un combustible de mayor calidad. Eso es lo que ocurre con la gasolina de 95 octanos y la de 98. Esta segunda cuesta unos céntimos más porque contiene un mayor porcentaje de aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio y en mejores condiciones.

No obstante, la pregunta que muchos se plantean es, ¿realmente es eficaz? ¿Vale la pena? ¿Conviene echar gasolina de 98 octanos si el coche funciona con la de 95? El experto Carlos Pérez, elegido mejor mecánico de España en 2025 por 'La Comunidad del Motor', se muestra tajante. «La mayoría de coches que consumen gasolina están diseñados para funcionar con 95 octanos, aunque también pueden usar 98. Pero en mi opinión, no merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico, ya que lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro«.

El profesional aclara que «esos kilómetros extra que puedes lograr con la de 98 se compensan con el precio más elevado que pagas en la gasolinera, por lo que al final no supone un ahorro real para el bolsillo«. Asimismo, tampoco recomienda la alternación﻿ entre uno y otro, una medida que muchos conductores suelen llevar a cabo pero que no aporta ningún beneficio real. «No recomiendo alternar, porque no aporta ventajas reales y complica el gasto sin que el motor lo note», señala.

Sin embargo, hay una práctica que Carlos Pérez sí que recomienda, y es la de evitar las gasolineras de bajo coste (low cost). «Aunque todas las gasolinas proceden en última instancia de los mismos proveedores mayoristas, las diferencias están en los aditivos que cada compañía incorpora. Estos aditivos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos en el motor, lo que puede afectar al rendimiento y la durabilidad del vehículo», concluye.

